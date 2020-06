Amerikaans modetijdschrift Harper’s Bazaar duidt voor het eerst zwarte hoofdredactrice aan Margo Verhasselt

11 juni 2020

16u07 1 Style Het iconische Amerikaanse tijdschrift Harper’s Bazaar heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een zwarte hoofdredactrice aangeduid. Na enkele maanden speculeren gaat de Canadese Samira Nasr met de eer lopen.

“Het is een enorm privilege om het vertrouwen te krijgen om dit gevestigde blad mee te nemen naar een nieuw tijdperk - eentje dat kleurrijk en inclusief is, en de schoonheid van mode op elk mogelijk platform viert - zonder afbreuk te doen aan de tradities en geweldige stijl van het blad", vertelt Nasr in een persbericht. “Ik heb altijd heel graag voor magazines gewerkt: het teamgevoel op een redactie en de band die je creëert met de lezer zijn uniek. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

De benoeming van Nasr zorgt ervoor dat het magazine voor het eerst sinds zijn ontstaan in 1867 een zwarte vrouw aan het roer krijgt. Momenteel is Nasr nog aan het werk als executive fashion director van Vanity Fair. Vanaf juli begint ze met haar nieuwe rol.

Glenda Bailey, haar voorgangster, werkt al twee decennia voor Harper’s Bazaar en bracht een zekere luchtigheid in het blad. Ze stapte af van de typische ‘upscale’ en wat afstandelijke beeldtaal en werd bejubeld om haar speelse aanpak: zo ging cartoonfiguur Marge Simpson ooit op de foto met topmodel Linda Evangelista en werd Rihanna op glamoureuze wijze gevoerd aan een haai.

Nasr trekt de deur achter zich dicht bij tijdschriftenuitgeverij Condé Nast, die onder andere Vogue en GQ in zijn portefeuille heeft.



