Ambras in modeland: Steve Madden en designer Stacey Bendet liggen in de clinch LDC

20 februari 2020

11u03 0 Style Ontwerpster Stacey Bendet en zakenman Steve Madden hebben al een tijdje hommeles. De aanleiding: een zaak over plagiaat en enkele straffe uitspraken. Bendet wil de discussie nu achter zich laten door een liefdadigheidsinitiatief op te richten.

Doet de naam Stacey Bendet niet meteen een belletje rinkelen? Niet zo vreemd, want ze is vooral bekend in Amerika, waar ze het modelabel Alice + Olivia heeft opgericht. Ze is niet alleen ceo, maar ook de creatief directeur. Al komt ze de laatste tijd vooral in het nieuws omdat ze verwikkeld is in een zware discussie met Steve Madden, de oprichter van het gelijknamige schoenenmerk.

Virale video

De oorzaak van de vete is een rechtszaak tussen het duo. Bendet meent dat Betsey Johnson - een kledingmerk dat Madden in 2010 heeft opgekocht - plagiaat heeft gepleegd. Een serieuze aantijging waar de twee al fel over gekibbeld hebben. Dat blijkt ook uit een video die Bendet eerder deze week online zwierde. Op die beelden is te zien hoe de Amerikaanse zakenman nogal boers uit de hoek komt. “Jij doet niet anders dan mensen kopiëren”, zei hij frank. En ook: “Schatje, als je onbeleefd bent, kan je de pot op. Go f-k yourself.”

De video ging in een mum van tijd viraal, en ook de commentaar op Madden bleef niet lang uit. Ondertussen heeft hij zich schoorvoetend geëxcuseerd. “Het spijt me dat ik mijn geduld verloor. Ik heb heel veel respect voor Stacey en had beter moeten weten.”

Ook Bendet wil de hele hetze achter zich laten. Op Instagram postte ze een foto van zichzelf met het volgende bijschrift: “Ik ben zo dankbaar voor alle steun en girlpower op sociale media. (...) Binnenkort ga ik een nieuw initiatief oprichten waar we bepaalde producten zullen verkopen. De winst zal naar nadere initiatieven gaan die vrouwen ondersteunen die geen platform hebben zoals ik.” Volgens Page Six gaf de ontwerpster toch nog een laatste steek. Woorden zijn maar woorden, zou ze naar verluidt gezegd hebben. “Eigenlijk zou hij 1 miljoen moeten doneren aan de Council of Fashion Designers of Amerika, zodat er een wettelijke bescherming kan komen voor designers die het slachtoffer zijn van plagiaat.”