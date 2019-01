Alweer een racismeschandaal in de modewereld: Moschino moet voor de rechter verschijnen TVM

09 januari 2019

09u32 0 Style Eind vorig jaar kwamen modemerken Dolce & Gabbana en Prada onder vuur te liggen na beschuldigingen van racisme, nu is Moschino aan de beurt. Het Italiaanse label wordt voor de rechtbank gedaagd door een voormalige werknemer omdat er een specifiek protocol gevolgd zou moeten worden als een donker gekleurd persoon in de winkel komt shoppen.

Ooit in een winkel van Moschino geweest en daar het gevoel gekregen dat je bijna achtervolgd werd door het winkelpersoneel? Dan was je volgens hen misschien wel “een Serena”. Een codewoord dat volgens Shamael Lataillade, voormalig manager van de Moschino-winkel in West Hollywood, gebruikt wordt voor donker gekleurde shoppers die er niet rijk uitzien.

Volgens Lataillade moesten “Serena’s” van Moschino non-stop in de gaten gehouden en zelfs gevolgd worden door de winkel. In de rechtszaak haalt ze een voorbeeld aan waarbij de politie gebeld werd omdat er een “verdachte” zwarte man was komen shoppen, terwijl die eigenlijk een bekende muzikant bleek te zijn en helemaal niets misdeed.

Lataillade gelooft tenslotte ook dat ze zelf ontslagen werd vanwege haar Haïtiaans-Amerikaanse achtergrond. Het modehuis ontkent haar beschuldigingen en zegt dat het alle werknemers en klanten gelijk en met evenveel respect behandelt. Wat hun achtergrond ook mag zijn.