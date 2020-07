Altijd bij de basis van mooie kleding gebleven: Dries Van Noten genomineerd voor ‘Oscars van de mode’ Nadine Van Der Linden

24 juli 2020

06u11 0 Mode We mogen er fier op zijn: Dries Van Noten (62) is genomineerd voor de 'Oscars van de mode'. In barre tijden nog wel, die de Lierenaar evenwel niet ontmoedigen, want volgende maand gaat zijn eerste winkel in China open en onverminderd ijvert hij voor betere, tragere mode. Portret van een man die bewijst dat je niet moet roepen om wereldfaam te oogsten. Schoon fluisterwerk telt ook.

De CFDA-awards, daar draait het om. Prestigieuze prijzen die elk jaar worden uitgereikt door de Council of Fashion Designers of America. Bekt langs geen kanten, daarom worden ze 'de Oscars van de mode' genoemd. Van Noten won al eens de International Award in 2008 en is nu genomineerd als beste mannen- én vrouwenontwerper, tussen designers die voor Dior, Loewe en Louis Vuitton werken. Opvallend: Van Noten is één van de weinigen wiens naam ook nog zijn merk is. Geen huurling, maar 'his own man'. Zo doet hij het al veertig jaar, zonder shockerende shows, noch door zelf in de kijker te lopen. Fris hemdje, chinobroek, witte sneakers. Meer moet dat doorgaans niet zijn.

Stoffen paplepel

Misschien omdat de stamboom al stevig genoeg is? Van Noten werd niet met een gouden, maar stoffen paplepel geboren: zijn grootvader was kleermaker, zijn vader had een modezaak in het centrum van Essen. Zoon Dries - er waren vier kinderen - leek voorbestemd om die boetiek over te nemen, maar ontdekte aan de Antwerpse Modeacademie dat hij liever zélf wilde ontwerpen. In 1981 studeerde hij af in een kliek die nog steeds bekend staat als de Antwerpse Zes, waartoe ook Dirk Bikkembergs en Ann Demeulemeester behoren. Van Noten bleek zeer allround in het vak: hij ontwerpt, maar is tegelijk een uitstekend zakenman die zijn vennootschap - nog steeds gevestigd aan de Antwerpse Godefriduskaai - uit slechte papieren wist te houden. Een meerderheidsaandeel van zijn bedrijf zit sinds 2018 bij het Spaanse Puig. Van Noten is uiteraard creatieveling, maar tegelijk een doordacht bedrijfsleider die bekommerd is om zijn personeel. Geen interview gaat voorbij of hij vertelt in de marge dat hij heel wat mensen op de payroll heeft staan - tot in India, waar de prints op zijn stoffen worden geborduurd - en dat hij zoiets een hele verantwoordelijkheid vindt. Hij is ook maniakaal als het over het decor van zijn shows gaat, de muziek, de uitnodigingen, zelfs het eten achteraf... Een defilé van Van Noten? Altijd feest.

Amper 10% randanimatie

Van Noten gaat enorm in de diepte, dus. Maar niet in de breedte. Van hem zul je niet meteen washandjes in de Delhaize zien liggen, of een kinderkledinglijn in een grote keten, of blazertjes bij H&M of Dries Van Noten-stoffen op de zetels van een Fiat. Dik 90 procent van zijn omzet is nog steeds afkomstig van de heren- en damescollectie, de rest gaat naar randanimatie zoals parfums, maar dat is het. Terwijl andere modehuizen nerveus altijd maar nieuwe ontwerpers aanstellen, of eigenlijk amper nog op kleding focussen en zich vooral richten op lucratieve zonnebrillen of handtassen, is Van Noten bij de basis gebleven: mooie kleding. Luxueuze stoffen, verrassende combinaties, maar geen vulgariteit of waanzin op de catwalk. In de documentaire 'Dries Van Noten, Exquisite Beauty' hoor je hem zeggen: "I don't want to shock, I want to tease. I like a hint, a small element..." Die fijnbesnaarde aanpak maakt hem ook geliefd bij vrouwen in functie, zoals onze koningin Mathilde en Michelle Obama. Normaal opent Van Noten eind augustus zijn eerste winkel in China. De ontwerper betrekt dan een pand van liefst 1.800 vierkante meter in een 'mall' in Shanghai. Hij heeft ook een huis in Italië.

Twee pauwen cadeau

Inspiratie haalt Van Noten naar eigen zeggen overal, maar toch vaak in het kleine paradijsje dat hij in Lier bewoont: het fraai gerenoveerde kasteel Hof van Ringen, omringd door een landgoed vol bloemen die al model hebben gestaan voor zijn prints. Van Noten is ook een dierenliefhebber: voor zijn veertigste verjaardag kreeg hij twee pauwen cadeau, toch eens iets anders dan een flesje wijn. Vooral was hij jarenlang verknocht aan zijn wollige hond Harry, die in 2019 overleed, waar sober kond van werd gedaan op Instagram. Sober, want Van Noten is niet de man van de rondgestrooide oneliners: hij geeft weinig interviews, maar toont zich dan een galante, rustige gastheer. Even discreet, maar niettemin ongedwongen, gaat hij om met zijn privéleven. Hij is gehuwd met Patrick Vangheluwe, die in de documentaire 'Exquisite Beauty' vertelt: "We leerden mekaar lang geleden kennen op het feestje van een gemeenschappelijke vriend. Ik kreeg een job in de winkel van Dries en voor ik het wist, was ik deel van het bedrijf. Je mag werk en liefde eigenlijk niet mixen, maar we waren erg tot mekaar aangetrokken." Waarop Van Noten: "Zolang ik werk, is Patrick al in mijn leven. Ik ken niet anders."

Verlangen boven hebben

Standvastig dus, en tegelijk heeft Van Noten alle bochten in de modewereld genomen: de immer wisselende trends, de financiële crisissen, de komst van online shopping, kirrende influencers die om gratis kleding vragen -waar Van Noten overigens nooit op ingaat, al heeft hij wel veel Belgische modellen kansen gegeven op zijn shows... "Het is bloed, zweet en tranen, twijfels en kopzorgen", omschrijft hij de modewereld, die hij de laatste jaren op hol geslagen vindt. De collecties die mekaar in sneltreinvaart opvolgen, het helse ritme van de solden, de wegwerpcultuur, Van Noten is er niet zo'n fan van. In coronatijden heeft hij daarom een charter ondertekend, samen met collega's, eentje dat pleit voor een tragere, meer bewuste manier van werken, met minder collecties per jaar. Sowieso wordt ook de mode-industrie hard getroffen: defilés zullen allicht tot eind dit jaar niet mogelijk zijn, en mocht Van Noten in november in New York een CFDA-award winnen, is nog de vraag of hij die persoonlijk in ontvangst kan nemen. Mocht alles wat meer naar de basis teruggaan, zal hij daar alleszins niet rouwig om zijn. "Kleding is een mooie taal, het kan zoveel over iemand vertellen", zegt hij in een documentaire. "Maar ik stoor me aan de sfeer van hébben, hébben. Ik vind niks mis met verlangen."