Altijd al gedroomd van pastelkleurige lokken? Dit is het ideale moment! Valérie Wauters

14 april 2020

14u02 0 Style Een pastelkleur in je lokken: echt nieuw kunnen we deze trend al lang niet meer noemen. Toch komen we er vandaag graag even bij je op terug, want dit is wel het ideale moment om je een pastelkleurige haardos aan te meten.

‘People to see, places to be!’ Was dit altijd al jouw excuus om die pastelkleuring die je al zo lang door het hoofd spookt niet te nemen? Dan is deze semi-lockdown hét ideale moment om eindelijk de sprong te wagen. Want zeg nu zelf: welk moment is er beter voor een folieke dan dit?!

In tijden van quarantaine kunnen we elk klein gelukske dat ons pad kruist maar beter dubbel en dik appreciëren. Is dat gelukske er bij jou eentje in de vorm van pastelroze of -paars haar? Dan raden we je aan om het gewoon te doen! Je zal merken dat pastelkleurige lokken er niet alleen vrolijk uitzien, ze maken je ook gewoon blij. En als dat bij jou helaas niet het geval is? Dan heb je nu toch tijd genoeg om de boel er meteen weer uit te wassen!

Klaar om de sprong te wagen? Ready. Set. Go!

1. Een pastelkleur zie je alleen op een lichte blonde basis. Heb je donker haar? Dan heb je twee opties: of je laat deze trend even aan jou voorbij gaan of je wacht tot de kappers weer hun deuren mogen openen om je lokken te laten bleken. Zelf met een ontkleuringsproduct aan de slag gaan op donker haar is om problemen vragen.

2. Niet zeker of pastel wel je ding is? Dan raden we een tijdelijke spray of semi-permanente kleuring aan. Deze wassen er relatief makkelijk weer uit.

3. Gekleurd haar heeft heel wat extra zorg en aandacht nodig. Zo investeer je best in een shampoo en conditioner voor gekleurde lokken én voorzie je je haar eens per week ook van wat extra liefde en aandacht in de vorm van een voedend masker.

4. Ben je zo blij met je nieuwe kleurtje dat je er liefst zo lang mogelijk van wil genieten? Was het dan niet té vaak, maar fris het tussen wasbeurten door op met wat droogshampoo.

5. Sommige tijdelijke pastelkleuren of -sprays zorgen ervoor dat de textuur van je haar eventjes wat anders aanvoelt. Dit kan je deels verhelpen door tussendoor een druppeltje haarserum op je lokken aan te brengen.

1. L’Oréal Colorista, Kleurspray Roze, € 8,09 bij Di.

2. Schwarzkopf, Bold Color Wash Paars, € 19,74 bij Bol.

3. Bleach London, Super Cool Color Violet Skies, € 8,99 bij Asos.

4. L’Oréal Colorista Washout, Kleurspoeling Pink, € 9,09 bij Di.