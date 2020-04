Alsof je op wolkjes loopt: de leukste sokken om je thuiswerkoutfit op te vrolijken Liesbeth De Corte

29 april 2020

07u43 0 Style Nu thuiswerken het nieuwe normaal is, heeft de jogging bij veel mensen een vaste plek in de garderobe ingepalmd. De makkelijkste manier om je outfit wat op te vrolijken? Met een leuk paar sokken, tiens.

Telewerk maakt het aanlokkelijk om in pyjama of jogging te werken. Geen kat die het ziet - zolang je niet moet videocallen of naar de supermarkt gaat - en comfort is prioriteit nummer één. Maar wat als je toch wat persoonlijkheid wil toevoegen aan je outfit? Dan zijn sokken een goeie optie.

“De kous is uitgegroeid tot een volwaardig mode-accessoire”, zei styliste Sarah Roelstraete eerder al aan ons. “Zo’n vier à vijf jaar geleden werden ze voor het eerst gespot op de catwalk bij modehuizen als Prada, Gucci, Miu Miu, Vetements en Balenciaga. Ondertussen worden ze ook omarmd door commerciële merken en het mainstream publiek.” Bijgevolg mogen sokken gerust opvallen, met felle kleuren, grappige prints of een laag glitters.

Nog een pluspunt is dat ze je voeten warm houden. Veel mensen hebben nu immers last van koude handen en voeten omdat ze te lang in één houding zitten. Kortom, ze zijn comfy, mooi én handig: een win-win-win-situatie dus. Wij zochten alvast enkele leuke exemplaren uit.

1/ Becksöndergaard, 12 euro, o.a. te koop via de Bijenkorf.

2/ Happy Socks, 20 euro, online te koop.

3/ Zeeman, 2,49 euro, online te koop.

4/ CKS, 7,99 euro, online te koop.

5/ Monki, 6 euro, online te koop.

6/ Weekday, 4 euro, online te koop.

7/ Calzedonia, 3,95 euro per paar, online te koop.

8/ Kissocks (samenwerking tussen Heren Loebas en Hero on socks), 35 euro voor 4 paar, online te koop.