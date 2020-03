Alsof je op wolkjes loopt: de leukste pantoffels om thuis te werken lvds

29 maart 2020

16u56

Bron: whowhatwear 0 Style Thuiswerken is bij velen deze periode de norm geworden en comfortabele kledij is dus prioriteit nummer één. Vergeet ook je voeten niet in de watten te leggen, door ze bijvoorbeeld in mega fluffy pantoffels te stoppen. Laat je inspireren door onze favorieten.

Move over sneakers, wij willen alleen nog maar pantoffels. Wij schuiven onze voeten maar wat graag in een paar leuke sloffen, om dan door het huis te kuieren alsof we op wolkjes lopen. Je kan kiezen voor de suède variant of mega fluffy exemplaren. Maar één ding is daarbij belangrijk: comfort is het sleutelwoord. Zie hier enkele exemplaren om thuis in stijl te cocoonen – euh, werken.

1/ Hunkemoller, € 20,99, online te koop.

2/ Only, € 29,95, online te koop.

3/ Hunkemoller, € 26,99, online te koop.

4/ Brantano, € 29,95, online te koop.

5/ Flip*Flop, € 39,95, online te koop.

6/ Bianco, € 49,99, online te koop.

7/ Giesswein, € 49,99, online te koop.