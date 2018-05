Alles wat we nu al weten over dé trouwjurk van Meghan Markle Timon Van Mechelen

17 mei 2018

10u17 0 Style Aankomende zaterdag geeft Meghan Markle haar ja-woord aan prins Henry van Wales en treedt ze officieel toe tot de Britse Koninklijke familie. De vraag die fans en de media al maanden bezighoudt, is in welke jurk ze de St. George Chapel in Windsor Castle gaat binnenstappen. De speculaties hebben momenteel zowat hun hoogtepunt bereikt, wij sommen even op wat we al weten.

De ontwerper

Het is nog koffiedik kijken wie de ontwerper van Meghan Markles bruidsjurk wordt, wél zijn er een aantal favorieten. Verschillende Britse media zijn ervan overtuigd dat ze een jurk van het Britse modehuis Ralph & Russo zal dragen. Het duo maakte ook al de jurk waarin ze poseerde voor haar verlovingsfoto’s en Prins Harry werd vorige maand gespot toen hij het hoofdkantoor van het merk uitliep.

Nog een optie is Alexander McQueen, het Britse merk dat schoonzus Kate Middleton voorzag van haar trouwjurk. Al zou dat een erg voor de hand liggende optie zijn, en daarom schatten bookmakers de kans klein in. Nog mogelijke opties zijn de in Londen gesitueerde, maar van Turks-Canadese Canadese Erdem Moralioglu. Meghan werd al verschillende keren in ontwerpen van de man gespot die vorig jaar nog een collectie voor modeketen H&M creëerde.

Verder worden ook nog de Britse Jenny Packham, Christopher Bailey, voormalig creatief directeur van Burberry en de Franse Roland Mouret die eveneens gebaseerd is in Londen, getipt als mogelijke favorieten. Wat in ieder geval vaststaat is dat het om een Britse ontwerper, of in ieder geval wonend in het Verenigd Koninkrijk, zal gaan. Haar stylist Jessica Mulroney zou nauw betrokken zijn bij de keuze en het doorpassen.

De schoenen

Voor elk bruidje in spé zijn de schoenen waarin ze trouwt haast even belangrijk als de jurk zelf, en dat is ook voor Meghan niet anders. Zeker als je weet dat ze in het dagelijkse leven al veel belang hecht aan haar schoeisel. Ze is grote fan van Jimmy Choo, Manolo Blahnik en Stuart Weitzman, dus dat zijn kansmakers. Kate en Pippa Middleton lieten hun trouwschoenen echter maken door dezelfde ontwerper als hun bruidsjurk, ook hier kan het dus nog alle kanten uit.

De jurk zelf

Zoals het een lid van de Koninklijke familie betaamt, zal de trouwjurk vooral erg traditioneel zijn. Lang, wit, met veel kant, een sluier en nog een tiara om het geheel af te maken. Steeds meer gewone stervelingen wijken daar net vanaf, maar Meghan zal niet voor het altaar verschijnen in een hip broekpak bijvoorbeeld. Ze moet nu eenmaal rekening houden met het koninklijke protocol. Wel zal ze de jurk naar alle waarschijnlijkheid iets glamoureuzer zijn dan die van Kate. Persoonlijke smaak is en blijft belangrijk, zeker voor iemand als Meghan die zo geroemd wordt om haar stijl.

Het prijskaartje

Het moge duidelijk zijn dat Meghan zaterdag niet in een budgetjurk zal trouwen. De Ralph & Russo jurk die ze droeg op haar verlovingsfoto’s had al een prijskaartje van om en bij de 60.000 euro. Volgens verschillende Britse media zou ze maar liefst 450.000 euro gespendeerd hebben aan haar uiterlijk voor de grote dag. En het grootste deel daarvan zou uitgegeven zijn aan de jurk. Daarmee zou ze het budget van de huwelijksdag eigenhandig verdubbeld hebben.