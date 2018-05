Alles wat we nu al weten over de langverwachte samenwerking tussen Ikea en Virgil Abloh Timon Van Mechelen

02 mei 2018

11u29 0 Style De samenwerking tussen de razend populaire streetwearontwerper Virgil Abloh, man achter het modemerk Off-White en tegenwoordig ook de mannencollectie van Louis Vuitton, en Ikea komt steeds dichterbij. Begin deze week hield de Zweedse meubelgigant een livestream, waarin – eindelijk - meer uitleg over de collectie gegeven werd. Een samenvatting.

Na de aankondiging over de samenwerking tussen Ikea en Virgil Abloh afgelopen zomer, werd er amper informatie gelekt over de collectie tussen de twee partijen. We kregen een geüpdatete versie van de bekende blauwe Frakta-tas van Ikea te zien - uitgevoerd in het beige – en ook foto’s van tapijten met de teksten Keep Off en Blue op gedrukt. Meer werd er niet over gecommuniceerd. Opvallend want Abloh, stichter van het streetwearlabel Off-White, designer bij Louis Vuitton en lange tijd creatief directeur bij rapper Kanye West, is één van de meest populaire ontwerpers van het moment. Dat zijn betaalbare interieurcollectie voor Ikea als zoete broodjes over de toonbank zal gaan, staat dan ook in de sterren geschreven.

Begin deze week besloot de Zweedse meubelgigant meer duidelijkheid te scheppen met een livestream over de samenwerking. Daarin komen we ten eerste te weten dat de collectie specifiek ontworpen is voor generatie Y – ook wel de veelbesproken millennials. Verder heeft Abloh het over het belang van transparantie. “Toen ik jong was, studeerde ik architectuur en hield ik van muziek, maar ik had altijd het gevoel dat er een gapend gat was tussen de zaken waar ik van hield en die ik consumeerde. Wie maakte het, hoe maakten ze het? Daarom is transparantie essentieel in mijn eigen ontwerpproces,” vertelt hij. “Mensen eerlijk tonen wat het proces achter een designstuk is, is een krachtig instrument om hen geëngageerd en geïnteresseerd te maken.”

Het eerste object dat Abloh onthult in de livestream is een rode driehoekige deurstop, die ook bevestigd kan worden onder een door hemzelf ontworpen houten stoel. “Ik wil niet enkel dingen ontwerpen die cool of bruikbaar zijn. Ik wil er ook voor zorgen dat je aan zaken die je al hebt, een artistieke kwaliteit kunt geven. Door de stoel te verhogen, voelt het meer aan als een kunstobject in plaats van een typische stoel.”

De samenwerking bevat verder ook een glazen kabinet, met knalrode handvaten. “Hiermee kun je je rommellade als het ware cureren,” aldus Abloh. “Ik wil een gevoel van trots introduceren in de huizen van millennials.” Last but not least komen de tapijten aan bod, die bedoeld zijn om als een kunstwerk aan de muur te hangen. “Omdat jonge mensen zich vaak geen kunst kunnen veroorloven.”

Wanneer de collectie in de winkels ligt en of ze ook bij ons te koop zal zijn, is voorlopig nog niet bekend.