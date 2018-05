Alles wat je wil weten over de adembenemende trouwjurk van Meghan TVM/SD

19 mei 2018

13u04 777 Style Het moment is eindelijk daar: we weten hoe de trouwjurk van Meghan Markle eruitziet. De hertoging van Sussex koos voor een klassieke witte jurk van de Britse Clare Waight Keller voor modehuis Givenchy. Alles wat we erover weten op een rijtje.

Er werd maandenlang volop gespeculeerd over de bruidsjurk. Verschillende Britse media waren ervan overtuigd dat ze een jurk van het Britse modehuis Ralph & Russo zou dragen. Het duo maakte ook al de jurk waarin ze poseerde voor haar verlovingsfoto’s en Prins Harry werd vorige maand gespot toen hij het hoofdkantoor van het merk uitliep. Ook Alexander McQueen, Erdem Moralioglu, Jenny Packham, Christopher Bailey en Roland Mouret werden geopperd als mogelijke opties. Dat ze uiteindelijk heeft gekozen voor een jurk van de Britse Clare Waight Keller voor het Franse modehuis Givenchy is dan ook verrassend.

Over de ontwerpster

Clare Waight Keller haalde haar master modeontwerp aan het gerenommeerde Royal College of Art om meteen daarna aan de slag te gaan bij Calvin Klein waar ze al snel verantwoordelijk werd voor de vrouwencollecties. Ze bleef er vier jaar, om vervolgens de mannencollecties van het Purple Label van Ralph Lauren te gaan ontwerpen.

In 2000 maakte ze de overstap naar Gucci, waar ze bleef tot ze benoemd werd als creatief directeur van Pringle of Scotland. Ze transformeerde het ingeslapen modehuis tot een vooraanstaand merk dat het ook commercieel erg goed doet. In 2011 werd ze creatief directeur van modehuis Chloé, waar haar romantische maar volwassen ontwerpen voor een welgekomen nieuwe wind zorgden. Vorig jaar werd zij de eerste vrouwelijke artistieke directeur van het Franse modehuis Givenchy.

De jurk zelf

Clare Waight Keller en Meghan Markle ontmoetten elkaar voor het eerst begin dit jaar. Ze werkten nauw samen aan de trouwjurk die een tijdloze, minimale elegantie belichaamt waar het couturehuis Givenchy zo voor bekendstaat. Trouw aan het erfgoed van het merk, werden de strakke lijnen van de jurk gecreëerd door zes zorgvuldig geplaatste naden. Het focuspunt van het trouwkleed ligt op de grafische open boothals die de schouders van Meghan en haar slanke taille benadrukken. De sleep van de jurk valt in zachte plooien door de onderrok van zijde organza. De nauw aansluitende driekwart mouwen geven het geheel een moderne toets. De stof van de jurk werd in verschillende stoffabrieken verspreid over Europa vervaardigd.

De bruidsjurk is ontzettend belangrijk want daarmee maakt de bruid een statement. Ze moet elegant en gesofisticeerd zijn, maar ze mag de jurk van schoonzus Kate Middleton (36) niet overstijgen. Daar ist Meghan zeker in geslaagd.

De tiara

Naast de bruidsjurk, zijn alle ogen natuurlijk ook gericht op de tiara van Meghan Markle. Ze koos voor een bandeau model, gemaakt van diamanten en platina, uit 1893 die toebehoorde aan Queen Mary. Sinds de jaren dertig heeft elke Britse koninklijke bruid al een tiara gedragen op haar trouwdag. Eerder werd er druk gespeculeerd dat Meghan voor de Spencer tiara uit de collectie van wijlen prinses Diana zou kiezen.

De schoenen

Net zoals bijvoorbeeld ook Kate Middleton, opteerde Meghan ervoor om schoenen te dragen van dezelfde ontwerper als haar jurk. De gepunte Givenchy pumps werden gemaakt van een zijden-satijn mix.

De juwelen

Naast de tiara, draagt Meghan qua juwelen een armband en een paar oorbellen van Cartier.