Alles wat je moet weten over retinol (ja, het is écht zo goed voor je huid als iedereen beweert!)

04 juni 2019

Je hebt vast al meer dan eens over retinol gehoord, of het nu op TV, in een magazine of van je beste vriendin was. Maar weet je ook écht waar het goed voor is én hoe je het gebruikt?! Gaan er nu antwoorden als "ongeveer", "misschien" of "een beetje" door je hoofd? Beschouw dat dan als jouw teken om vooral verder te lezen.

Tot het begin van je dertiger jaren duurt het huidvernieuwingsproces ongeveer 28 dagen. Dat wil zeggen dat er ongeveer elke maand een frisse laag onaangeroerde, ongerepte huid ontstaat. Heer-lijk. Ware het niet dat dat huidvernieuwingsproces eens je de magische grens van dertig bereikt aanzienlijk vertraagt, tot het punt waarop je maar elke 50, 60 of 70 dagen een fris nieuw velletje krijgt. Die langzame celregeneratie zorgt er op zijn beurt weer voor dat je huid er vaal, droog, dof, gerimpeld en kortom oud uitziet.

Enter retinol, het beautyproduct dat je daarbij moet helpen. Retinol dringt diep door in de huid en versnelt daar de celvernieuwing, waardoor je sneller weer een frissere, gladdere huid krijgt. Toegegeven, je zal niet meteen resultaten zien, maar het is wél het wachten waard. Wie consistent ’s avonds retinol gebruikt zal na een maand of drie een opmerkelijk verschil zien in de zichtbaarheid van fijne lijntjes, donkere vlekjes en acne.

Niet elke soort retinol is hetzelfde

Technisch gezien is retinol slechts een van de vele verschillende soorten retinoïden (wat op zijn beurt de overkoepelende naam is voor alle vitamine A-afgeleiden, waardoor retinol) die op de markt zijn. Een drogisterijformule zou bijvoorbeeld retinylpalmitaat of retinol kunnen bevatten, de twee minst sterke en meest verdraagbare afgeleiden. Daarnaast kan je dermatoloog je ook een sterkere en sneller werkende variant voorschrijven, zoals tretinoïde of tazaroteen. Deze werken effectiever, maar zijn ook extra irriterend voor de huid.

Of je nu een krachtige of minder krachtig variant gebruikt, het staat vast dat ze allemaal effectief zijn op lange termijn. Studies tonen aan dat je op lange termijn dezelfde anti-aging effecten verkrijgt met het gebruik van een ‘zwakke’ retinoïde als met een sterk exemplaar.

Vermijd irritaties

Omdat retinoïden de celvernieuwing een boost geven, zal je waarschijnlijk na het enkele weken te gebruiken last krijgen van velletjes op je huid, een droog gevoel of eventueel zelf huidirritaties en acne. Klinkt niet als een pretje, maar helaas is het vaak de realiteit omdat je huid zich moet aanpassen aan het gebruik van retinol. Gelukkig zijn er ook dingen die je kunt doen om deze lastige neveneffecten te verminderen.

Zo kies je best om te beginnen voor de meest milde vorm, zoals retinol of retinylpalmitaat, en bouw je het gebruik ervan op. Begin langzaam door het één nacht per week te gebruiken gedurende één week, twee nachten per week gedurende twee weken, drie nachten per week gedurende drie weken en dan om de andere nacht of elke nacht (afhankelijk van de gevoeligheid van je huid) voor onbepaalde tijd. Om de voordelen op lange termijn te plukken is het wel belangrijk dat je retinol bijna dagelijks gebruikt. Dat wil echter niet zeggen dat je moet smeren voor dood, om zo snel mogelijk resultaten te proberen zien van je retinolgebruik. In tegendeel zelfs: te snel té veel willen smeren van het goedje doet je huid meer kwaad dan goed. Gebruik je een serum met retinol? Zorg er dan voor dat je niet meer dan de grootte van je erwtje op je gezicht aanbrengt.

Onze favorieten

