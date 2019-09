Exclusief voor abonnees Alles wat je altijd al wou weten over fillers Valérie Wauters

09 september 2019

11u02 4 Style Fillers worden steeds populairder: er bestaan amper celebs die zich nog niet lieten prikken door hun dermatoloog. Toch bestaat er nog heel wat onwetendheid over wat fillers nu juist zijn, en welke huidproblemen je ermee kan verhelpen. Wij vroegen het aan dokter Ingrid Van Riet, dermatoloog bij Carpe Clinic.

Eerst en vooral: wat is het verschil tussen botox en fillers?

Ingrid van Riet: “Beiden zijn injectables, maar daar stopt de gelijkenis. Heel kort gezegd is botox een merknaam voor een spierontspanner, die ervoor zorgt dat je bepaalde fronsen en plooien niet meer kan maken. Botox heeft dus een invloed op geselecteerde (ik bedoel behandelde) bewegingen van het gelaat. Hierdoor gaat je gelaat en je mimiek ontspannen op de plaats waar je wenst. Fillers het woord zegt het zelf, zullen ’vullen’. Ze bevatten meestal hyaluronzuur en spelen in op het volume van je gelaat. Ze zorgen voor het creëren va contouren contouren en verminderen van schaduwen.

Dus even beknopt injecteer je beiden maar zal de botox je rimpels tegengaan doordat je minder kan fronsen en zullen filters de leemtes in je gelaat opvullen.”

