Alles komt terug: ook deze modetrends uit de jaren 70, 80 en 90 Liesbeth De Corte

04 juli 2020

09u53 0 Style Verdient je kleerkast nog een zomerupdate? Laat je dan inspireren door het verleden, want de modetrends halen duidelijk de mosterd bij de jaren 70, 80 en 90. Van een zijden sjaal tot muiltjes: deze items maken een comeback.

Jaren 70

Zijden sjaal: Foulards zijn weer helemaal hip. Ze kunnen losjes rond de nek, maar mogen ook nonchalant in het haar gedragen worden. In combinatie met een lederen jas geef je de look een vleugje rock-’n-roll à la Mick Jagger.

1/ H&M, 29,99 euro, online en in winkels te koop.

2/ Esprit, 25,99 euro, online en in winkels te koop.

3/ Tommy Hilfiger, 39,90 euro, online en in winkels te koop.

Tartan: Toegegeven: ruiten zijn nooit uit de mode. Maar tegenwoordig doet de variant die gebaseerd is op de seventies het goed. We zien hem vooral bij korte shorts en rokken of de iets formelere, wijde broeken. Niet stoer, wel preppy chic.

1/ Samsøe & Samsøe, 119 euro, o.a. via de Bijenkorf te koop.

2/ Maje, 175 euro, online te koop.

3/ Andersson Bell, 288,26 euro, o.a. via Net-a-Porter te koop.

Jaren 80

Pofmouwen: Lange tijd werden pofmouwen beschouwd als een van de grootste missers uit de jaren 80. Maar kijk, ondertussen hangen de winkelrekken er vol mee. Niet zo vreemd, want het flatteert werkelijk iedereen, ongeacht de lichaamsbouw.

1/ Zara, 29,95 euro, online en in winkels te koop.

2/ Essentiel, 145 euro, online en in winkels te koop.

3/ Monki, 60 euro, online en in winkels te koop.

Jaren 90

Baguette bag: Net voor de eeuwwisseling bracht Fendi de Baguette bag uit. Iconisch, want de tas groeide uit tot een van de eerste it-bags. Dit jaar lanceert het Italiaanse modehuis een nieuwe versie van de tas. Veel ketens springen mee op de kar en brengen een gelijkaardige (en goedkopere) variant op de markt.

1/ & Other Stories, 89 euro, online en in winkels te koop.

2/ Mango, 19,99 euro, online en in winkels te koop.

3/ Na-kd, 34,95 euro, online te koop.

Muiltjes: Muiltjes zijn een van dé zomerschoenen. Ze staan mooi onder alles: van een strakke rok tot losse jeans. Draag ze met een hak en rechte neus, om volledig de nineties-kaart te trekken.

1/ E8 by Miista, 87,50 euro, o.a. via Sarzenza te koop.

2/ & Other Stories, 89 euro, online en in winkels te koop.

3/ Zara, 49,95 euro, online en in winkels te koop.