Alles is online te koop, maar dan moet je het wel eerst vinden. En dat doe je zo

Typ 'blauwe trui heren' in de zoekbalk van de populaire webshop met een naam die rijmt op een Abba-hit en je krijgt 3.692 resultaten. Vierenveertig pagina's met daarop telkens meer dan vijftig mannen van allerlei pluimage die een blauwe trui dragen. Een oneindige reeks van deftige pulls, sweaters en hoodies. Exemplaren met een grote sneeuwman als opdruk, tot voor de liefhebbers zelfs een kopie van de rood-blauw gestreepte trui van Ernie uit Sesamstraat. Probleem is dat, wanneer een mens stilaan vindt dat het welletjes is met al dat geklik, hij nooit zal weten welke prachtige blauwe trui er misschien nog wel verstopt zat op één van de volgende pagina's. Een internetfenomeen waarvoor de Amerikanen met 'FOBO' zelfs een afkorting hebben: fear of better options.

Dat moet dus beter, vinden softwarebedrijven zoals de Leuvense start-up Macty. Hun software maakt zichzelf almaar slimmer door artificiële intelligentie en beeldherkenning. Als consumenten een foto uploaden naar Macty - bijvoorbeeld van een trui zoals die van Ernie uit Sesamstraat - dan zoekt het systeem naar identieke of gelijkaardige spullen die online te koop zijn. "Het online aanbod voor wie iets wil kopen, is tegenwoordig gigantisch. Maar dat zorgt er ook voor dat het niet simpel is om zonder het juiste zoekwoord nog te vinden wat je hebben wil", zegt CEO Susana Zoghbi, een Venezolaanse die in ons land doctoreerde als computerwetenschapster en samen met haar man Ken Van Eyndonck Macty oprichtte. "Zoals Shazam liedjes herkent, vindt ons systeem wat de klant zoekt door algoritmes los te laten op een foto, zoals de pixels, de kleur en de vorm. Wanneer je lievelingsbroek een scheur heeft en je wil dezelfde kopen, dan neem je een foto en ons systeem zoekt die broek. Wil je ook een kostuum als Leonardo DiCaprio draagt in 'The Wolf of Wall Street'? Foto nemen van de tv en Macty zoekt op het internet. Als precies hetzelfde streepjespak niet bij webshops te koop is, dan komen we met een variant die er goed op lijkt." Macty legt de focus op de kledingsector, maar eigenlijk beperkt het systeem zich daar niet toe. "Dit werkt met alles. Zie je op restaurant een mooie stoel en je neemt er een foto van, dan gaat het systeem zoeken naar dezelfde stoel die ergens te koop is. Aangevuld met stoelen die er bijna hetzelfde uitzien, maar mogelijk nog mooier zijn of misschien wel goedkoper."

Instagram en Alibaba

Hebben ze in Leuven het warme water uitgevonden? "Natuurlijk niet. Met Pinterest en Google Image Search kan je ook zoeken door foto's op te laden. We waren zeker niet de eersten met deze technologie, maar we hebben wel een platform gemaakt waarop retailers heel makkelijk en zonder al te veel technische ingrepen kunnen aansluiten. Wanneer je als merk met zoiets vanaf nul moet beginnen, is dat moeilijk."

Drie jaar geleden lanceerden Jonas De Cooman en Michel De Wachter uit Aalst hun app 'Spott', waarmee je spullen kan kopen wanneer ze op tv of in een filmpje in beeld komen. Met één simpele klik kon je dan bij kookprogramma's zoals 'Dagelijkse Kost' het hemd van Jeroen Meus of zijn staafmixer kopen. Vandaag is 'Spott' in heel wat landen actief en dit jaar ging de omzet maal vijf. "We hebben het geweer wel van schouder veranderd: we gebruiken onze software niet meer om producten tot bij de klant te brengen, maar verhuren 'Spott' aan de merken zelf. Die maken dan foto's en video's, waarin ze bij elk product informatie toevoegen waardoor je het eenvoudig kan kopen", zegt Jonas De Cooman. "Een groot kledingmerk als Benetton gebruikt 'Spott' in 25 landen in filmpjes met modeshows. Elk kledingstuk krijgt op de Benetton-website een stip en wie geïnteresseerd is, kan het meteen bestellen. Grote winkelketens zoals Colruyt, Delhaize en Lidl gebruiken ons systeem voor hun receptenvideo's. Wie een filmpje van Nina Kookt op HLN.be bekijkt, kan de non-foodvoorwerpen via Spott kopen bij Lidl. Het slaat ook aan bij influencers en we hebben het zelfs gelanceerd bij het Songfestival: de jurken op het podium kon je via ons systeem bij de bekende designers op de kop tikken. Grote spelers zoals Instagram met 'Instagram Shopping', Amazon en Alibaba zijn hier ook volop mee bezig, maar dat is niet erg. Integendeel. Hoe meer mensen op de hoogte raken van wat er allemaal mogelijk is, hoe lager de drempel voor systemen als het onze."

Hop, een trui erbij

'Met behulp van artificiële intelligentie bedienen we shoppers op hun wenken': het is een zinnetje dat ze zowel bij Macty als bij Spott graag aanhalen. Allemaal waar, maar het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat ook de portefeuille van wie iets te verkopen heeft met dit soort zelflerende softwaresystemen op de wenken wordt bediend. "Slechts 4 procent van wie een webshop bezoekt, koopt ook daadwerkelijk iets", zegt Susana Zoghb van Macty. "Klanten die vlugger vinden wat ze zoeken, kopen ook veel sneller. Een systeem zoals het onze stimuleert impulsaankopen."

Wie met veel meer uit de supermarkt thuiskomt dan wat er op het winkellijstje staat, stopt volgens Jonas De Cooman van Spott ook meer spullen in z'n virtuele wagentje. "Daar moet de e-commerce met slimme algoritmen nog meer op inzetten: wie een broek koopt, presenteer je meteen ook een leuke pull. We doen testen met kopers die filmpjes kijken met én zonder 'spots' - stippen waarop je kan klikken om zo producten te kopen. Wat blijkt: het aantal aankopen stijgt met een kwart door de 'spots'."

Thuis 'preshoppen'

Het is niet alleen de e-commerce - sowieso al een sector die de wind in de zeilen heeft - die beroep doet op artificiële intelligentie. Het Vlaamse lingeriehuis Van de Velde test Macty momenteel, om het in de toekomst in te zetten samen met de winkels - zo'n 400 onafhankelijke boetieks in ons land - waar het zijn lingerie verkoopt. Bedoeling is om foto's die klanten van zichzelf maken te gebruiken om de bijpassende lingerie te bepalen. "Veel vrouwen stemmen hun lingerie af op hun bovenkledij. Bij nauwaansluitende kleding bijvoorbeeld draag je best aangepaste lingerie. Artificiële intelligentie kan daarbij helpen", zegt projectmanager innovatie Lien Van de Velde. "In de winkels is er natuurlijk bekwaam personeel om te helpen, maar veel klanten doen aan 'preshoppen' en kijken online al eens in onze uitgebreide collectie wat er allemaal te koop is. Als ze dan een foto van zichzelf in een bepaalde outfit opladen, dan geeft de computer advies welke lingerie daar mooi bij past. Dat heeft niet zozeer met kleuren of maten te maken, maar bij een bepaald type van jurk heb je eerder een beha zonder schouderbandjes nodig en bij sommige outfits bepaalt lingerie ook hoe je decolleté eruitziet. Natuurlijk blijft de service in de winkels het belangrijkst, daarom verwijzen we ook telkens naar de dichtstbijzijnde lingerieboetiek. Maar in een pashokje heeft een vrouw niet haar hele kleerkast bij zich om te checken hoe iets past. Dat kan je dan thuis al eens doen, want het is zó frustrerend wanneer je in je hoofd op zoek bent naar iets en dan voor niks naar een winkel gaat."