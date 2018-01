Allemaal black beauty: de mooiste jurken van de Golden Globes ND

09u21 9 Getty Images Van links naar rechts: Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon, Laura Dern en Shailene Woodley Style Geen dieprode of felgroene jurken op de uitreiking van de Golden Globes dit jaar, alle aanwezige vrouwen hulden zich solidair in het zwart. De reden? Aandacht vragen voor gelijke rechten in de filmindustrie, de Weinstein-affaires nog vers in het geheugen. Van little black dresses tot lange jurken met hoge split: de mooiste outfits van de sterren.

Geen keuzestress over de juiste kleur jurk dit jaar bij de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. Alle genodigde dames kozen bewust voor zwart, een statement waarmee ze zich krachtig wilden uitdrukken tegen ongelijkheid in de tv- en filmindustrie. Actrices die nog steeds minder betaald worden dan hun mannelijke collega's en schandalen van machtsmisbruik zoals recent nog de impasse rond onder meer Harvey Weinstein, maakten dat de dames zich krachtig wilden uitdrukken door hun kledijkeuze. En dat een uniformkleur op de rode loper niet saai hoeft te zijn, bewijzen deze prachtige outfits.

Actrice Reese Witherspoon

Getty Images

Actrice Eva Longoria

AFP

Actrice Debra Messing

Getty Images

Presentatrice Oprah

Photo News

Tv-persoonlijkheid Paris Hilton

AFP

Actrice Kaley Cuoco

AFP

Tv-persoonlijkheid Zuri Hall

AFP

Actrice Tessa Thompson

AFP

Miss Universe 2017 Demi-Leigh Nel-Peters

AFP

Actrice Margot Robbie

Photo News

Zangeres Mariah Carey

AFP

Actrice Meryl Streep en activiste Ai-Jen Poo

Getty Images

Actrice Jamie Chung

Getty Images

Actrice Georgie Flores

Getty Images

Comédienne Iliza Shlesinger

Getty Images

Actrice Catherine Zeta-Jones

Photo News

Actrice Penelope Cruz

Photo News

Actrice Dakota Johnson

Photo News

Actrice Halle Berry

AFP

Actrice Nicole Kidman

Photo News

Actrice Sarah Jessica Parker

Photo News

Actrice Kate Hudson

Photo News