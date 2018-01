Alle Kardashians poseren samen voor ‘onze’ Raf Simons TVM

23 januari 2018

14u38 0 Style Het lijkt onmogelijk én onbetaalbaar, maar onze landgenoot Raf Simons is er toch maar mooi in geslaagd: de ontwerper uit Neerpelt heeft alle Kardashians samen gestrikt voor een lingeriecampagne van Calvin Klein. Het Amerikaanse merk waar hij momenteel artistiek directeur van is.

“Familie is echt alles voor ons en daarom betekent het veel voor ons dat we zoiets samen kunnen doen”, vertelt Kim aan Vogue. “Raf had dit beeld voor ogen en zo geschiedde.” De zusjes schitteren in de campagne voor Calvin Klein Jeans en Calvin Klein Underwear. Op de foto’s zijn de dames in een schuur te zien waar eerder ook al zangeres Solange poseerde voor het merk. Daarover kun je hier meer lezen.

Belgisch fotograaf Willy Vanderperre nam de foto’s. Toen de beelden geschoten werden, was Khloe al zwanger, maar haar bolle buik was toen nog niet zichtbaar. Opvallend is wel dat Kylie, waarvan al maandenlang gezegd wordt dat ze zwanger is, haar buik de hele tijd achter een laken, kledij of haar zussen verbergt.