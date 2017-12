All we want for Christmas: de wishlist van NINA-redactrice Eva Eva Van Driessche

16u22 0 Thinkstock/nina.be Style Voor iedereen die nog druk in de weer is op zoek naar het perfecte kerstcadeau, deelt de online NINA-redactie hun kerstlijstje ter inspiratie. Coördinator Eva pakt het liefst cadeautjes voor dochter Rosie uit, maar toch ook wat voor zichzelf.

NINA cadeaushopping

1. Ik heb een sjaal-tic: in elk kleurtje zou ik er één willen kopen. Gewoon omdat ze lekker warm zitten op de fiets en omdat je er elke saaie winterjas kleur mee geeft. Een puur Belgisch merk heeft de voorkeur. Wolvis is het label van Griet Depoorter architect, ingenieur en ontwerpster. Ze brengt twee collecties per jaar uit met de kleuren van de natuur. Ik ben dol op dit vrolijk rood. Sjaal Roodborstjes € 89, www.wolvis.be.

2. Het is dus echt zoals mensen voorspelden: als je een dochter krijgt, dan koop je meer kleding voor haar dan voor jezelf. Van stoere meisjesjurkjes word ik dus superblij! Maed For Mini leapard kleedje € 49, www. mamazoet.be.

3. Hoewel ik als beautyredactrice heel wat potjes en smeersels mag uittesten is er één ding dat ik nog graag krijg en dat is mooie zeep. Ik heb er overal liggen, aan de wasbak, in het toilet, in de badkamer en in mijn sokkenlade. Ook op vakantie neem ik graag zeep mee: loopt niet uit, neemt nauwelijks plaats in, zit ecologisch verpakt en is multifunctioneel (ik was er handen, kleren en lichaam mee). Zeep citroengras en basilicum met arganolie van SissyBoy € 7,99. Online en in de winkels te koop.

4. Een parfum wordt pas speciaal als er een verhaal aan zit, dan koop ik die geur keer op keer opnieuw. Dit parfum droeg ik in het ziekenhuis toen mijn dochter geboren werd en de eerste roze wolk-maanden. Het is een zachte cocoongeur, die je heerlijk in een wollen trui kan verstuiven. Jo Malone Mimosa & Cardamom cologne € 53, bij Parfuma.

5. Ik hou van nieuwe unieke merken van mensen die een creatieve gok wagen en van een passie een job maken. Ik ontdekte Belgische ontwerpster Emma Wardenier op een marktje waar ze haar handgemaakte houtmozaïeken verkocht. Ze sprak vol passie over haar project en maakt heel mooie dingen door massief hout aan elkaar te verbinden met stukjes rubber. Bloempotjes van Karooz € 21, € 41 of € 58, www.karooz.eu.