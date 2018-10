Alexander Wang lanceert samen met Uniqlo een nieuwe collectie Liesbeth De Corte

10 oktober 2018

12u33

Bron: Vogue 0 Style In 2008 sloegen Alexander Wang en Uniqlo voor de eerste keer de handen in elkaar. Nu, 10 jaar later, herhalen ze dat trucje nog eens voor een onderbroekenlijn. Dat maakt modebijbel Vogue bekend.

Zoals je van Uniqlo kan verwachten, bestaat de collectie uit allerlei basics zoals T-shirts, leggings, beha's en onderbroeken voor mannen en vrouwen. Alle stuks zullen verkrijgbaar zijn in neutrale kleuren én felgroen. Dat comfort prioriteit numero uno is, merk je ook aan de keuze van het materiaal: Heattech, een stretchy stofje dat geur afdrijft en kan ademen. Meer is er voorlopig nog niet geweten over de samenwerking.

"10 jaar geleden heb ik Mr. Yanai (de CEO van Uniqlo, nvdr.) voor het eerst ontmoet, maar door de jaren heen hebben we contact gehouden met elkaar", vertelt Wang aan Vogue. "Wat ik zo leuk vind aan deze collectie, is dat je de stuks op veel verschillende momenten kunt dragen. Onder een topje in combinatie met een high waisted jeans en een stoere jas. Of zonder het topje, dat kan ook", lacht hij.

De collectie is vanaf het einde van deze maand verkrijgbaar. Ondertussen is het afwachten geblazen tot we de eerste foto's van deze collab te zien krijgen. Of de onderbroeken, beha's en andere stuks ook bij ons in de winkelrekken zullen liggen, is nog niet duidelijk, maar laat ons hopen van wel.