Alexa Chung organiseert haar eerste catwalkshow

20 juli 2018

Voor het eerst in haar carrière is Alexa Chung van plan om een collectie te tonen tijdens een defilé. Plaats van afspraak: de Londense modeweek in september.

Een van de grootste it-girls in het modewereldje is zonder twijfel Alexa Chung. Kijk maar naar haar modellenwerk, de talloze designersamenwerkingen, haar Franse 'je ne sais quoi'-flair of haar boek, dat ze toepasselijk It noemde. Maar haar kroonjuweel is ongetwijfeld haar modelijn, die ze vorig jaar op poten heeft gezet. Nu wil ze voor het eerst haar creaties tonen tijdens een modeweek. Dat maakte de Britse schone zelf bekend op Instagram.

Volgens Vogue zal Alexa Chung haar lente/zomercollectie voor 2019 voorstellen op de tweede dag van de London Fashion Week. Op dezelfde dag als Victoria Beckham trouwens. 'Posh Spice' kiest doorgaans voor de modeweek in New York, maar voor de 10e verjaardag van haar label geeft ze nog eens de voorkeur aan de Britse hoofdstad.

‘The Muse’ collection is ready to roll on alexachung.com and our exciting news is that come September we will be showing at London Fashion Week! Here I am in my office pondering how intense that will be. ❤️❤️❤️ Perpetual thanks to all of the team at @alexachungstagram ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@alexachung) op 19 jul 2018 om 04:42 CEST