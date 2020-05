Aha: dit betekent die nieuwe blauwe sticker op je Instagramstories Nele Annemans

14 mei 2020

17u00 1 Style Als je net zoals wij veel meer door je Instagramfeed scrolt sinds de lockdown is de nieuwe sticker in de vorm van een blauwe winkeltas met bovenschrift ‘Steun het MKB’ je vast al opgevallen. Ook wij wisten eerst niet wat die betekende, maar een kleine zoektocht op Google maakte ons al een pak wijzer.

Toegegeven, sinds de coronamaatregelen zitten we nóg meer op onze favoriete socialemedia-app Instagram dan ooit. Van de dagelijkse croques van Mathieu Terryn en het übergezellige terras van Lize Feryn tot de (mis)baksels van onze tantes en de vele e-peritieven van onze beste vriendinnen: we hebben het werkelijk állemaal gezien.

Wat we de laatste tijd ook plots zagen passeren? Een blauwe sticker in de vorm van een handtas met ‘Steun het MKB’ als bovenschrift die kan toevoegen aan je stories. Had jij ook geen idee waar die sticker plots vandaan kwam? Blijkbaar staat de MKB voor ‘midden- en kleinbedrijf’, een lokale winkel of KMO dus. Daarmee wil Instagram de lokale handelaars ondersteunen. Met de sticker kan je namelijk je favoriete shops taggen om ze een hart onder de riem te steken.

Nog niet helemaal vertrouwd met de nieuwe sticker en wil je graag je lokale shop steunen? We tonen je graag hoe het werkt.

Zonet een jas, trui, kleedje of sneakers gekocht bij je favoriete webshop? Neem er een foto van, ga naar je stories en daarna naar je stickers. Normaal gezien verschijnt er links bovenaan meteen de sticker met ‘Steun het MBK’. Zoek nu de shop die je wil steunen, toevoegen, en klaar is kees!