Aha: daarvoor dient dat kleine zakje in je jeansbroek Nele Annemans

20 januari 2019

09u26

Bron: Red Online 0 Style Ooit afgevraagd waarvoor dat kleine, rechthoekige zakje net boven de voorzak van je jeansbroek dient waarin, nu ja, eigenlijk zo goed als niets past? Wij vonden zonet het antwoord.

Is het voor je munten, geheugenkaartje, een condoom of gewoon voor de show? Allemaal plausibel, maar dat kleine minizakje heeft (of had) wel degelijk een functie, al is de kans klein dat jij het daarvoor gebruikt.

Het is namelijk een zakje voor een zakhorloge. In de 19de eeuw werd de jeans vooral gedragen door cowboys als stevige werkbroek, maar in die tijd gebruikten mensen nog een zakhorloge. Om te voorkomen dat het kapot ging, introduceerde Levi’s het kleine zakje. Ziezo, mysterie opgelost!