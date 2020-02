Afgelaste shows en minder inkomsten: ook de modewereld voelt het effect van coronavirus Margo Verhasselt

28 februari 2020

14u43

Bron: Vogue 0 Style Het coronavirus duikt in steeds meer landen op en dat heeft ook een impact op de modewereld. Een overzicht.

In de Chinese stad Wuhan brak het coronavirus uit, waarna het zich in een mum van tijd verspreidde over heel China. Resultaat? Heel wat zieke mensen, ongerustheid en problemen in de economie. Maar ook de modewereld voelt het effect van het virus. China is verantwoordelijk voor het grootste deel van zowel de productie als afzetmarkt van de mode-industrie. Daardoor zagen modegroepen als Kering, Burberry Group en LVMH een scherpe daling in hun aandelen.

De angst voor verspreiding zorgt er ook voor dat productiehuizen gesloten worden, daarnaast komen in winkels heel wat minder klanten langs. Maar dat is niet alleen een probleem voor China, Chinezen krijgen namelijk minder gemakkelijk een reisvisum waardoor er ook wereldwijd minder geshopt wordt.

En ook op de modeweken is de invloed van het coronavirus duidelijk zichtbaar. Tijdens Milan Fashion Week raakte het nieuws bekend dat het coronavirus ook aanwezig was in Noord-Italië. Genoeg reden voor Giorgio Armani om zijn show aan te passen. De modeshow van Armani werd in een leeg theater gehouden. De deuren bleven gesloten voor pers en potentiële kopers, en in de plaats kon je een livestream volgen via de website, Instagrampagina en Facebookpagina van het Italiaanse modehuis.

Shows uitgesteld

Al zijn het niet alleen de Italiaanse shows die gevolgen ondervinden. Prada zou voor het eerst een show houden in Japan, op 21 mei, maar die werd uitgesteld. “We willen zo verantwoordelijk en respectvol mogelijk met de situatie omgaan. We betuigen ons oprechte medeleven aan alle mensen en gebieden die getroffen zijn”, klinkt het in een persbericht.

Daarnaast werden de modeweken van Seoul, Beijing en Shanghai afgelast of uitgesteld. “We hebben intern besloten om Seoul Fashion Week herfst/winter 2020 te annuleren en zullen de betrokken partijen op de hoogte stellen”, vertelde een vertegenwoordiger van de Seoul Metropolitan Government, (zij staan in voor de organisatie van de modeweek nvdr.). “We zullen naar manieren zoeken om ontwerpers in Korea te helpen en ondersteunen door alternatieve internationale ontwerpbeurzen te organiseren.”

Ook de modeweken van Shanghai en Beijing moesten eraan geloven. Het raakte al bekend dat de Londense designer ASAI zijn show in Shanghai moest cancellen door het virus, maar vorige week werd ook gecommuniceerd dat de volledige Shanghai Fashion Week uitgesteld zal worden.

“We hopen dat iedereen waakzaam zal zijn en het advies van de overheid ter harte zal nemen”, stelt Lv Xiaolei, de vice secretary-general van de Shanghai Fashion Week. “De organisatie zal samenzitten en communiceren met alle partijen om een oplossing te vinden.” De algemene modeweek van China zou normaal op 25 maart van start moeten gaan in Beijing en wordt eveneens uitgesteld.