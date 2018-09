Afgekeken van de catwalk: felle en opvallende haarkleuren zijn de nieuwe kapseltrend Timon Van Mechelen

19 september 2018

14u03 2 Style We schreven We schreven eerder al over de mierzoete pastelkapsels op de lente- en zomer 2019 catwalk van Marc Jacobs tijdens New York Fashion Week. Ook tijdens de modeweek in Londen zagen we de felgekleurde haartrend al verschillende keren voorbijkomen. Een aantal foto’s ter inspiratie en tips voor als je zelf het lef hebt om met zo’n kapsel in een knalkleur buiten te komen.

Als je voor een felle kleur wil gaan die echt opvalt, is het belangrijk dat de ondergrond licht is. Wie donker haar heeft, zal dus eerst haar of zijn lokken moeten ontkleuren of in ieder geval een pak lichter laten verven. Als een hele felle kleur niet je doel is, hoeft dat niet. Blauwe haarverf zal donkerbruin haar bijvoorbeeld eerder een blauwe schijn geven. Ook dat kan mooi zijn en het is natuurlijk een pak subtieler.

Duur en schadelijk

Waterstofperoxide is het goedje dat je lokken bleekt en dat is helaas niet bepaald onschadelijk. Daarom ga je er beter niet zelf mee aan de slag, tenzij je geen probleem hebt met een verbrande hoofdhuid of een coupe kanarie. Eens bij de kapper moet je rekening houden met twee zaken: haar ontkleuren duurt lang (reken zo’n vier tot zes uur) en het kost veel geld. Omdat een uitgroei snel zichtbaar wordt als je haar licht gekleurd is, zal je ook om de zes weken terug moeten gaan. En het vraagt bovendien heel wat nazorg. Elke keer dat de chemicaliën de kleur van je haar oxideren, worden je lokken brozer, droger en ruwer van textuur. Een paar keer per week een voedend haarmasker op je lokken smeren is dan ook aangeraden. Net als een voedende olie gebruiken na het wassen.

Het artikel gaat verder onder de foto.

De felle kleur

En dan is er natuurlijk nog de felle kleur. Je kan die er ook bij de kapper op laten zetten – als je kapper al zo’n felle kleuren in huis heeft, maar dat hoeft niet per se. Tegenwoordig vind je makkelijk zelf felle haarkleuren, die redelijk simpel in gebruik zijn. Door conditioner te mengen met die producten, kun je handmatig de kleur zelf samenstellen. Hoe meer conditioner je toevoegt, hoe lichter de kleur zal uitvallen.

Felle haarverf heeft het voor- en nadeel dat het snel vervaagt. Bij elke wasbeurt wordt de kleur minder fel, en vaak zie je er al niets meer van na 3 weken. Je hoéft dus geen maanden rond te lopen met felgroen haar als je dat niet wil.

1/ Blauwe haarverf Manic Panic, € 12,95, o.a. online te koop.

2/ Roze haarverf l'Oréal Colorista, € 8,99, o.a. via bol.com te koop.

3/ Paarse haarverf Hema, € 4,50, in de winkels te koop.

4/ Voedend haarmasker Moroccanoil, € 44,19, o.a. online te koop.

5/ Shampoo voor gekleurd haar Kevin Murphy, € 24,50, o.a. online te koop.

6/ Voedend serum Bumble and Bumble, € 42,90, o.a. te koop bij Ici Paris XL.