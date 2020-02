Afdragertjes en grote mouwen: 5 trends op de rode loper van de Oscars

Er zijn geen zekerheden meer, op de Oscars. Stond het filmfeest van oudsher garant voor de allernieuwste mode, dan mag het anno 2020 'een afdragertje' zijn. Was de rode loper traditioneel een lange stoet van pronte decolletés, dan zag je afgelopen zondag gewaden die uit de middeleeuwen leken te komen. Ook de heerschappij van de jeugd werd doorbroken: alle ogen gingen naar de 82-jarige, zilveren Jane Fonda. Terugblik op een Oscarfeest dat vestimentair een buitenbeentje was.

Codewoord: milieubewust

Zeven uur: zo lang had Jane Fonda vlak voor de Oscars in de kappersstoel gezeten, om voor een verrassing van formaat te zorgen. Haar blonde lokken waren plots zilvergrijs. Het leverde kreetjes uit het publiek op, en veel lof, want het past bij haar leeftijd, en "omarmen wie je bent" is in Amerika erg hip. Extra lof was er voor haar kledingkeuze. Fonda droeg dezelfde rode jurk nochtans al eens in 2014 in Cannes, en eigenlijk zijn 'afdragertjes' op zulke evenementen taboe. Maar er zit een filosofie achter: Fonda is een overtuigde klimaatactiviste, die het voorbije jaar al vijf keer op betogingen werd gearresteerd. Om te tonen dat ze meer doet dan prediken, maakte ze recent bekend dat ze geen nieuwe kleding meer zal kopen, nooit meer, omdat ze de consumptiedrang en afvalberg wil verkleinen. Dachten velen aanvankelijk dat het maar een gril was, dan lijkt Fonda nu woord te houden.

Net zoals Joaquin Phoenix, die naar huis ging met het beeldje voor Beste Acteur ('Joker'): ook hij draagt op élke prijsuitreiking exact hetzelfde kostuum, voor hem ontworpen door de al even milieubewuste Stella McCartney.

Zo waren er nog sterren, onder wie Elizabeth Banks, die op Instagram trots lieten weten: "Fier dat ik een jurk uit 2004 draag!" Kortom, waren de Oscars tien jaar geleden het podium waarop de allernieuwste couture werd getoond, zelfs vóór die beschikbaar was voor de rijksten ter wereld, dan was dit een editie waarop met trots werd gezegd: 'Och. Hing nog in de kast.'

Doe maar comfortabel

Natuurlijk was er old school glamour op de Oscars, met baljurken en smokings, maar aan de jonge generatie leek dat optutten niet besteed. Zangeres Billie Eilish (18), bekend voor haar eigenzinnige kledingkeuze, koos een pakje van Chanel, maar met een ietwat andere styling en randanimatie dan de elegante Coco destijds dicteerde. Acteur Timothée Chalamet (24), bij ons bekend van onder meer 'Call me by your name' en 'Beautiful Boy', stond er dan weer relaxed bij in een soort trainingspak. Van Prada, dat wel.

Mouwen waar Oscarbeeldje in kan

Niks in de mouwen, niks in de zakken? Dat gold niet voor deze Oscareditie. Veel sterren kwamen met een stel mouwen waar gerust een Oscarbeeldje in had kunnen verdwijnen. Margot Robbie gaf twee loszittende mouwen de hoofdrol bij haar Chaneljurk, Rooney Mara droeg pofmouwtjes boven een ingewikkeld geconstrueerde jurk van Alexander McQueen en Lili Reinhart ging voor véél volume. Werd er op de Oscars traditioneel in duizelingwekkende decolletés geblikt, dan waren het nu dus vooral de schouders die met de aandacht gingen lopen.

Is het een actrice? Is het een superheldin?

Waren het actrices of superheldinnen? Soms ging je aan het twijfelen, door het grote aantal capes dat de avond kleurde. Mooiste voorbeeld was Natalie Portman in een cape van goeden huize (Dior), die bovendien helemaal paste in het activistische toontje van de avond. Terwijl Joaquin Phoenix zijn tanden in een veganistische burger zette om dierenleed aan te klagen, nam Portman het op voor vrouwelijke regisseurs die dit jaar naast een nominatie gegrepen hadden (zoals Lorene Scafaria die 'Hustlers' regisseerde). Hun namen werden allemaal in gouden letters geborduurd op de cape van Portman. Wie de trend tot in het extreme doortrok, was actrice Janelle Monae, die een maliënkolder- achtig gewaad droeg dat getekend werd door een op en top Amerikaanse naam: Ralph Lauren.

Romantiek, maar niet té Barbie-achtig

Er waren dus veel buitenbeentjes op deze Oscars. Maar wat kunnen we niettemin onthouden, qua trend, voor straks? Voor ons eigen avondfeest, communiefeest, trouwfeest? Dit: de trendkleur was roze, in alle tinten, van zachtroze tot knallend fuchsia. Wie dat te Barbie-achtig vindt, heeft nog een andere trend om uit te kiezen: roze gecombineerd met zwart. Laura Dern, die een Oscar won voor Beste Vrouwelijke Bijrol, koos bij Armani Privé een zwart bovenstukje op een poederkleurige jurk: volwassen en romantisch tegelijk. Eenzelfde mix bij Gal Gadot, die bovenaan voor gothic koos en onderaan voor sprookjesachtig, in een ensemble van Givenchy.