Adidas wint: H&M krijgt verbod op kledij met dubbele streep ND

14u00

Bron: Lindanieuws, De Volkskrant 0 Adidas De iconische verticale strepen van Adidas Style Kledij met een dubbele verticale streep vind je binnenkort niet meer terug in de Zweedse kledingketen H&M. Het Duitse sportmerk Adidas - bekend om haar logo met de iconische drie verticale strepen - won na een lange strijd een rechtszaak, waarin ze aanklaagden dat H&M hun merk kopieerde.

De drie verticale strepen van Adidas bestaan sinds 1971, toen het Duitse sportmerk zich registreerde. Wie aan dat logo wil raken, zal het geweten hebben: H&M kreeg in 1997 al een eerste rechtszaak aangespannen omwille van het verkopen van kledij met dubbele strepen. Zelfs al gaat het strepen in bonte kleuren en niet het herkenbare zwart en wit van Adidas.

Vonnis na 20 jaar

H&M ging steeds door met het maken van kledij met twee strepen, ondanks de klacht van Adidas. Maar het Duitse sportmerk liet er geen gras over groeien en bleef de strijd aangaan met het kopieergedrag. Na een hoger beroep, twee zaken bij de Hoge Raad en eentje bij het Europese Hof van Justitie is het vonnis nu geveld, en mag H&M geen verticale strepen meer op haar kledij gebruiken. De Zweedse kledingketen is niet de eerste winkel die met Adidas in aanvaring komt om die reden. Ook Puma, Forever 21 en modeontwerper Marc Jacobs kregen al klachten aan hun been.

De markt bang maken

Overdreven haantjesgedrag van Adidas, of heeft het merk een punt?Merkenrechtdeskundige Bas Kist begrijpt deze reactie wel, vertelt hij aan de Volkskrant. "De drie strepen zijn hun belangrijkste herkenningspunt. Als ze niet telkens tonen dat ze willen optreden, verwatert het merk en zijn de strepen ineens overal." Hij maakt de vergelijking met Apple, die bij elk logo met een appel ook meteen op hun achterste poten staan. "Adidas moet de markt bang maken. Ook al hebben ze soms juridisch geen poot om op te staan," besluit hij.