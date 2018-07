Adidas wil tegen 2024 alleen nog gerecycled polyester gebruiken Liesbeth De Corte

16 juli 2018

12u22 0 Style Adidas wil de groene tour opgaan. Het bekende sportmerk is van plan om enkel en alleen gerecycleerd polyester te gebruiken bij het maken van schoenen en kledij. Dat maakt topman Eric Liedtke bekend in The Financial Times.

Adidas werkt al een tijdje aan zijn ecovriendelijk imago. Het Duitse label bracht eerder al yogakledij en sneakers op de markt die gemaakt zijn van oceaanplastic. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk Ultraboost Parley, een hardloopschoen die bestaat uit elf plastic flessen die uit het ruime sop gevist zijn. Vorig jaar werden er maar liefst 1 miljoen paren verkocht, en dit jaar mikt Adidas op 5 miljoen verkochte schoendozen.

Nu gaat het bedrijf dus nog een stapje verder. Al zal de ommezwaai niet voor meteen zijn, waarschuwt Eric Liedtke. "Zowat 50 procent van het materiaal dat we nu gebruiken is polyester. De overgang zal dus niet in één nacht gebeuren." 2024 is volgens de topman een haalbare deadline.

Momenteel is gerecycleerd polyester 10 tot 20 procent duurder dan gloednieuwe materialen, maar volgens The Financial Times moeten we ons geen zorgen maken om een duurder prijskaartje. Ze zijn ervan overtuigd dat het prijsverschil de komende jaren zal verdwijnen omdat de gerecycleerde stoffen in steeds grotere hoeveelheden zullen geproduceerd worden. Beter voor het milieu én niet al te onvriendelijk voor onze portemonnee: win-win dus.