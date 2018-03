Adidas verkocht al 1 miljoen sneakers gemaakt van oceaanafval Timon Van Mechelen

16 maart 2018

De Adidas-sneakers die bijna volledig gemaakt zijn uit gerecycleerd afval, verkopen een stuk beter dan gedacht. De Duitse sportgigant verkocht al een miljoen exemplaren van de duurzame UltraBoost sportschoen.

Adidas werkte voor de sneakers samen met Parley for the Oceans, een organisatie die zich inzet om de vervuiling van de oceanen tegen te gaan. Elk paar is gemaakt van 11 plastic flesjes die uit de oceaan werden gevist, en ook de veters en de voering zijn gemaakt van gerecycleerde materialen.

From the sea to the streets. 🌊 The #UltraBOOST x #adidasParley collection. Coming soon. Een foto die is geplaatst door null (@adidasrunning) op 21 apr 2017 om 17:48 CEST

In eerste instantie was het niet de bedoeling om de sneakers ook echt te verkopen. “We wilden met deze actie vooral aantonen tot wat we in staat zijn als we de hoofden bij elkaar steken”, aldus een woordvoerder van het Duitse merk. Omdat er meteen zoveel interesse voor was van klanten, besloot Adidas ze uiteindelijk toch in productie te brengen. En met succes blijkt nu.

“We hebben 1 miljoen sneakers gemaakt, en die zijn ondertussen allemaal de deur uit,” laat Adidas CEO Kasper Rosted weten in een persbericht. Een duwtje in de rug voor andere merken om het voorbeeld van het sportmerk te volgen?