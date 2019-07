Adidas en Stella McCartney maken trui die volledig recycleerbaar is Liesbeth De Corte

10 juli 2019

18u04 0 Style Sportmerk Adidas en ontwerpster Stella McCartney hebben de handen in elkaar geslagen: samen hebben ze een bijzondere hoodie op de markt gebracht. Wat er zo speciaal aan is? Het gaat om een van de eerste truien van een commercieel merk die volledig recycleerbaar is.

Adidas en Stella McCartney hebben al het werk niet alleen verricht. Ze kregen ook de hulp van het innovatieve textielbedrijf Evrnu. Het resultaat van deze samenwerking is een uniseks sweater, genaamd ‘The Infinite Hoodie’. Het kledingstuk bestaat voor 40% uit organisch katoen en voor 60% uit NuCycl, speciale vezels die ervoor zorgen dat katoen gerecycleerd kan worden. Zo kan het vermalen worden tot pulp, en die pulp kan dan weer gebruikt worden om garen mee te maken.

Dat klinkt allemaal zeer positief, maar het gaat jammer genoeg maar om een limited edition collectie. Omdat het productieproces zo intensief is, zijn er amper 50 stuks gemaakt van The Infinite Hoodie. Bovendien is de trui pas eind dit jaar verkrijgbaar, als onderdeel van de Adidas by Stella McCartney Herfst/Winter 2019 collectie. Meer informatie over de prijs is nog niet bekendgemaakt.

Toch gaat het ook om een stap in de goede richting. De modewereld is immers één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Ook katoen heeft een enorme impact op het milieu. Het produceren van één T-shirt vraagt al 2.700 liter water. Ter vergelijking: dat is evenveel als iemand drinkt op twee jaar en een half tijd.

Idealiter zou kledij – als het afgedragen is – gewoon gerecycleerd moeten kunnen worden. Net zoals de trui van Adidas en Stella McCartney. Maar helaas is dat een grote, lastige, technische uitdaging. Nu worden oude kledingstuks meestal verknipt tot kleiner materiaal, maar hierdoor verzwakt de stof. Als merken op die manier katoen willen recycleren, moeten ze dus sowieso inboeten aan kwaliteit.

Evrnu hoopt daar verandering in te brengen met NuCycl. Het bedrijf gokt dat de nieuwe technologie binnen een jaar op punt staat en ook op grotere schaal gebruikt kan worden.