Adidas brengt Game of Thrones sneakers uit Valérie Wauters

26 maart 2019

14u01 0 Style Na zeven seizoenen is de winter er eindelijk: het einde van ‘Game of Thrones’ is nu echt in zicht. Om het laatste seizoen van de immens populaire serie te vieren, brengt Adidas nu een collectie sneakers uit, geïnspireerd op de serie.

De sneakers zijn geïnspireerd op de verschillende Huizen en de belangrijke personages uit de zeven koninkrijken. De Starks, Targaryens, Lannnisters, de Night’s Watch en de White Walkers krijgen elk hun eigen variant van de Ultraboost sneakers, in kleuren die passen bij hun wapenschild of outfit.

Op een label achteraan de sneakers staat bovendien steeds een korte spreuk te lezen. Zo lees je op de White Walker variant de zin ‘Winter is here’ en ‘Hear me roar’ op de sneakers van de leeuwen van House Lannister.

Wil je zelf een paar Game of Thrones x Adidas Ultraboost sneakers bemachtigen, dan moet je er snel bij zijn. Sommige varianten zijn immers al compleet uitverkocht. Bovendien tel je voor een exclusief paar sneakers een behoorlijk bedrag neer: de GOT Ultraboosts kosten immers € 179,95 per paar.