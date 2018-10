Actrice Shay Mitchell lanceert eigen collectie met reisaccessoires Liesbeth De Corte

20 oktober 2018

15u49

Je kent Shay Mitchell misschien van haar rol in de serie Pretty Little Liars. Neen? Dan heb je haar prachtige vakantiefoto's vast al eens zien passeren op Instagram. Nu heeft de actrice zich door die reiskriebels laten inspireren, want ze heeft een reiscollectie uit de grond gestampt.

Hongkong, Parijs, New York, Bali, Canada, Ibiza, Griekenland. Het zijn maar een aantal voorbeelden van alle bestemmingen die Shay Mitchell de laatste maanden heeft bezocht. We geven het zonder schroom toe: we zien groen van jaloezie! De actrice heeft er haar missie van gemaakt om de wereldbol rond te reizen, en nu doet ze dat ook in stijl. De PPL-ster heeft immers een reiscollectie gelanceerd.

De lijn kreeg de naam BÉIS en bestaat uit 7 verschillende stuks, waaronder een rugzak, een praktische reiszak, een enorme totebag en een beautycase. Alle accessoires zijn beschikbaar in neutrale kleuren als beige of zwart, met uitzondering van de paspoorthoesjes en de kofferlabels. Die zijn ook verkrijgbaar in pastelkleurtjes, knalrood, fuchsia, kaki en felgeel. En het beste van al? De collectie is best betaalbaar. De prijzen beginnen vanaf $ 12 (omgerekend ongeveer € 10) en lopen op tot $ 83 (omgerekend ongeveer € 72).

“Heel mijn leven lang heb ik al ‘last’ van wanderlust. Al van jongs af aan wou ik de wereld ontdekken”, schrijft ze op Instagram. “Dankzij mijn carrière heb ik het geluk gehad om veel te kunnen reizen. Na al die tripjes wou ik een reeks stijlvolle, maar betaalbare accessoires ontwerpen voor globetrotters als ik.”

Geïnteresseerden kunnen de stuks kopen via de webshop van BÉIS of Nordstrom. Wij hebben zo’n vermoeden dat de lijn een schot in de roos zal zijn. Het Instagramaccount van de reiscollectie staat immers nog maar 4 dagen online, of het heeft al 18.000 volgers achter zich geschaard.