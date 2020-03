Acteur Billy Porter zou een modelijn uitbrengen Margo Verhasselt

10 maart 2020

10u15 0 Style And the category is: fashion. Als er één celebrity is die het in zijn mars heeft om zijn eigen modecollectie te starten, dan is het Billy Porter (50) wel. De ‘Pose’-ster wordt geprezen voor zijn geweldige rode loper-outfits en zou nu ook een eigen lijn op de markt brengen.

Hij is een ware hit op het internet, krijgt geweldige commentaar van zowat ieder modeblad en is de ster van de Netflix hitserie ‘Pose’. Billy Porter zit duidelijk niet stil en neemt misschien nog wat hooi op z’n vork. De acteur vertelde aan de Amerikaanse site People dat hij werkt aan ‘iets wat op een modelijn lijkt’. Daar voegde hij nog aan toe dat hij nog niet weet of de focus op kleding of accessoires ligt.

Porter zou daarmee in de voetsporen van Rihanna, Victoria Beckham en de Olsen-twins treden. De acteur maakt al langer naam en faam voor zichzelf omdat hij gendernormen doet vervagen. Hij steekt zijn liefde voor mode ook niet onder stoelen of banken, zo vertelde hij aan de Britse krant The Guardian dat 'mode het grootste type kunst’ is.

Het is nog niet zeker of er binnenkort een collectie van Porter op de markt komt. Mocht hij er komen, dan is de kans groot dat we volgend jaar allemaal onze trenchcoats inruilen voor een cape met veren.