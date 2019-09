Absoluut niet praktisch maar wel heel hip: de leukste hyperkleine handtassen van het moment TVM

13 september 2019

12u56 0 Style Je hebt er niets aan, maar ze zijn wel erg schattig. Sinds het Parijse merk Jacquemus de Mini Le Chiquito introduceerde op de catwalk, is de microhandtas een, wel ja, grote trend geworden. Ook Louis Vuitton, Fendi, Prada, Chloé, Furla, Burberry en Acne Studios kwamen met tassen waar vaak niet meer dan een lippenstift of tampon in past.

Waar eerst alles heel erg groot moest zijn in de mode, denk aan de hippe maar lompe dad sneakers en de oversized bomberjackets en hoodies, lijkt nu alles net een maatje of 10 gekrompen. Vooral dan accessoires zoals zonnebrillen, juwelen en dus ook tassen.

De veelbesproken miniversie van Le Chiquito-tas van Jacquemus zette de toon, anderen labels volgden al snel en plots geven fashionista’s met plezier hun zuurverdiende centen uit aan handtassen waar meestal niet eens hun iPhone in past.

Gelukkig is ook ‘Double Bagging’ een van de belangrijkste trends van het seizoen en daarbij draag je net zo’n microtas boven een wat groter exemplaar. Dat concept zagen we onder andere opduiken op de catwalk van Off-White, Givenchy, Miu Miu en Fendi. Zo kun je mee zijn met de mode en toch nog meer dan die ene eurocent of M&M meezeulen.

De leukste minitassen van het moment:

1/ Cos, € 49, online en in de winkels te koop.

2/ Mango, € 15,99, online en in de winkels te koop.

3/ Jacquemus, € 225, via Farfetch.

4/ Levi’s, € 199,95, online en in de winkels te koop.

5/ Monte Miletto, € 189, via NINA Shop.

6/ Clio Goldbrenner, € 225, online en in de winkels te koop.

7/ Skinnydip, € 36, via Topshop.

8/ Acne Studios, € 580, online en in de winkel te koop.