A.F. Vandevorst stuurt de meest prachtige trouwjurken de catwalk op Timon Van Mechelen

24 september 2018

Zo'n 10 adembenemende trouwjurken werden gepresenteerd op de catwalk in Milaan en ook de andere looks bevatten veel wit, satijn en kant. Het duo van het Belgische modemerk A.F. Vandevorst haalde hun inspiratie voor hun nieuwe lente- zomercollectie overduidelijk uit het huwelijk.

Na afloop van de modeshow vertelde An Vandevorst backstage aan Vogue dat ze zich verdiept had in de traditie van trouwjurken die van moeder op dochter worden doorgegeven. Ze gebruikte daarvoor vintage bruidsjurken die ze uit elkaar haalde en combineerde met meer dagdagelijkse stuks zoals sweaters, blazers en T-shirts. Het Belgische label presenteerde ook voor het eerst in 20 jaar een aantal handtassen op de catwalk.

A.F. Vandevorst is nog een van de weinige Belgische modehuizen dat volledig onafhankelijk opereert en niet is opgekocht door een groot moederbedrijf. Het staat bekend om zijn eigenzinnigheid en dat tonen de twee designers ook graag op de catwalk. Zo stuurden ze in het verleden al modellen op motoren de catwalk op en lieten ze hun collectie live met verfpistolen bewerken tijdens de show.