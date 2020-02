A.F. Vandevorst stopt met label Margo Verhasselt

14 februari 2020

13u35

Het is het einde van een tijdperk: An Vandevorst en Filip Arickx hebben besloten de stekker uit hun Antwerps modelabel, A.F. Vandevorst, te trekken na 22 jaar.

“De dynamiek in de modewereld is veranderd. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we niet langer hetzelfde niveau van creativiteit kunnen bereiken, ons kunnen concentreren op het vertellen van verhalen in plaats van op het product zelf, die manier van werken heeft ons altijd onderscheiden”, legt het koppel uit aan modewebsite WWD. “Het is een minder aantrekkelijke wereld geworden. De digitale evolutie maakt alles anders.”

De lente- en zomercollectie van het Belgische luxemerk zal meteen hun laatste lijn ooit zijn. Hun show tijdens de Parijse modeweek wordt een gigantisch afscheidsfeest waarmee de twee hun personeel en fans bedanken. Op 17 januari kondigde ook de Franse modeontwerper Jean-Paul Gaultier aan dat hij uit zijn gelijknamig modelabel stapt.