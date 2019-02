97-jarig stijlicoon Iris Apfel strikt modellencontract Liesbeth De Corte

05 februari 2019

10u53

Bron: WWD, Allure 0 Style Op 97-jarige leeftijd nog een modellencontract tekenen. Het is niet iedereen gegeven, maar Iris Apfel heeft het toch maar mooi klaargespeeld. Zo maakt ze in één klap haar lange lijst met indrukwekkende verwezenlijkingen in de modewereld nog een tikje langer.

Doet de naam Iris Apfel geen belletje rinkelen? Je herkent haar misschien dankzij haar korte witte coupe, de grote appelvormige bril, knalrode lippen of bombastische kledingstijl. Hoe het ook zij, de kranige bejaarde heeft een curriculum vitae om ‘u’ tegen te zeggen. Drie jaar geleden was ze nog het gezicht van het Australische kledingmerk Blue Illusion. Eerder werd al een documentaire gemaakt over de Amerikaanse zakenvrouw en modeliefhebber. In 2005 was er ook een tentoonstelling over Apfel in het Metropolitan Museum of Art, én de vrouw heeft voor 9 verschillende Amerikaanse presidenten het interieur ontworpen.

Haar laatste bravourestuk: ze heeft getekend bij IMG, een van de bekendste modellenbureaus ter wereld. “Super spannend, ik ben nog nooit vertegenwoordigd geweest door een agency", vertelde Apfel daarover aan het magazine Women’s Wear Daily. “Wie had gedacht dat ik op 97-jarige leeftijd nog aan de slag ging gaan als covermodel?”, lacht ze.

Alle gekheid op een stokje, naast andere modellen paraderen tijdens modeshows ziet ze niet zitten. “Dat zou gewoon belachelijk zijn”, zegt het stijlicoon. “Hoe mijn job er wel zal uitzien, blijft nog koffiedik kijken. Hopelijk zullen we op de een of andere manier samenwerken of word ik een woordvoerder.”

Je moet maar kijken naar foto’s van Apfel, en één vraag duikt spontaan op: wat is haar geheim om zo mooi en gezond oud te worden? Volgens de vrouw zelf heeft ze dat te danken aan veel geluk en goede genen. “Mijn vader is jong gestorven, maar mijn moeder heeft haar 100ste verjaardag nog gevierd. Verder heb ik niet bepaald een voorbeeldig leven geleid. Ik sport niet zo veel als ik eigenlijk zou moeten. Af en toe ga ik eens wandelen. Vroeger rookte ik ook 4 pakjes sigaretten per dag, maar dan ben ik 50 jaar geleden mee gestopt. Ik eet geen junk food en drink niet al te vaak”, besluit ze.