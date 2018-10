9 stuks om het beest in jou én je interieur naar boven te halen Liesbeth De Corte

20 oktober 2018

10u13

Bron: Vogue 0 Style De Scandinavische trend waarbij je interieur zo clean mogelijk moet zijn, is al eventjes passé. In de plaats is de urban-junglehype gekomen. Het wordt lekker druk in huis, met veel planten, opvallende donkere kleuren én dierenprints.

Gedaan met saaie, witte wanden. Deze herfst mogen je muren knallen en in het oog springen met donkere kleuren als indigoblauw, currygeel of donkerpaars. Zolang het maar gezelligheid en luxe uitstraalt, en dat doet het zeker in combinatie met goudtoetsen of details in koper.

Die glamoureuze vibe past perfect samen met de urban-jungletrend. Die overwon menig hartje eerst in de vorm van planten, véél planten, en botanische prints. Om de hele oerwoudtrend compleet te maken, veroveren wilde dieren nu ook de decowereld. Daarbij is vooral een glansrol weggelegd voor tijgers, zebra’s en exotische vogels.

Wil je jouw slaapkamer, living of badkamer klaarstomen voor de herfst? Wij zochten alvast enkele items uit die je stekje een instant upgrade geven.

1/ Porseleinen zeepschaaltje en zeepdispenser, H&M, € 15,98

2/ Groene tijdschrifthouder, Maisons Du Monde, € 39,99

3/ Foto met zwarte kader, Ikea, € 49,99

4/ Bijzettafel 3-delige set, Westwing Now, € 284

5/ Velvet kussen, Sissy-Boy, € 31,99

6/ Tapijt, La Redoute, € 83,30

7/ Decoratieve kraanvogel, Zara Home, € 35,99

8/ Poef, Sofacompany, € 299

9/ Kandelaar, Casa, € 7,99