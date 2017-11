9 Gentse studenten doen prachtige dingen met het beroemdste jeansjasje ter wereld Timon Van Mechelen

18u00 0 Levi's Style De Trucker Jacket van Levi’s bestaat 50 jaar en dat wordt groots gevierd. Er vonden al exposities in Los Angeles en Berlijn plaats met internationale en ook Belgische beroemdheden op de gastenlijst. Dit weekend stellen 9 Gentse studenten dan weer de jeansjasjes tentoon die ze onder handen mochten nemen.

Vijftig jaar geleden lanceerde Levi’s de originele jeansjas, officieel genaamd de Type III Trucker Jacket. Gedragen door iedereen, inclusief landbouwers, truckchauffeurs en rebellen, werd het jasje hét meest herkenbare design van alle Levi's denimjasjes en het evolueerde continu doorheen de 20ste eeuw. Ter ere van de verjaardag van het jasje vond vorige maand een grootse expo plaats in LA waarvoor 50 ambassadeurs een jasje ontwierpen. Onder andere Solange, Justin Timberlake, Snoop Dogg en vanuit België ontwerpersduo A.F. Vandevorst namen deel.

4 Belgische rappers

Een paar weken later vond in Berlijn een fototentoonstelling over de jeansjas plaats, waarop ook een Belgische delegatie aanwezig was om hun eigen gepersonaliseerde jasje te presenteren. Uitverkoren waren de succesvolle jonge rappers Coely, Dvtch Norris, K1D en Darrel Cole. De vier kozen ervoor om hun jasjes feloranje te verven, omdat ze graag opvallen in de massa. Op de rug staan hun eigen logo's; op de mouw hangt een contrasterende zwarte band met een patch van de Belgische vlag om te symboliseren dat ze trots zijn uit een klein land te komen dat grootse dingen doet.

Levi's Dvtch Norris, K1D, Darrel Cole en Coely.

Last but not least, kregen 9 studenten aan de textielafdeling van KASK Gent de kans om elk een eigen jeansjasje naar hun hand te zetten met behulp van verschillende technieken en materialen. Het resultaat zijn 9 totaal verschillende jassen die je dit weekend (zaterdag 4/11) kunt bewonderen op de expo in KASK Gent. Na afloop worden de jasjes geveild voor het goede doel Manoeuvre dat zich inzet voor vluchtelingen. Bekijk hieronder alvast een paar van de jasjes in preview:

