9 geboden voor een gezonde en stralende huid

12 juni 2020

08u00 0 Style Ouder dan dertig? Dan heb je wellicht al fijne lijntjes en rimpels op je gezicht. Wist je dat je zelf heel wat kan doen voor een gezonde en stralende huid? Jouw rimpelbehandeling: stop met fronsen (echt, straks krijg je nog rimpels) en volg onze negen tips.

1. Slaap voldoende

Voldoende slaap is een must in de strijd tegen rimpels. Tijdens onze diepe slaap worden beschadigde huidcellen namelijk hersteld. Bovendien leidt te weinig slaap tot wallen en donkere kringen onder de ogen en tot de afbraak van collageen en hyaluronzuur, waardoor de elasticiteit van de huid vermindert. Vind hier 10 tips voor een gezonde nachtrust.

2. Kies voor een kussensloop in zijde of satijn

Eens een buikslaper, altijd een buikslaper? Vervang je katoenen kussensloop door een exemplaar in zijde of satijn. Deze luxueuze stoffen zijn zachter, waardoor je huid sneller zal herstellen van slaaprimpels.

3. Geef je huid de nodige rust

Al van skin fasting gehoord? Geef je huid af en toe een rustpauze. Gebruik op sommige dagen eens geen make-up maar zet alleen in op bescherming en hydratatie. Zo krijgt je huid de kans om terug gezond en stralend te worden.

4. Less is more: kies voor producten met de juiste ingrediënten

Less is more. Kies dus ook voor producten met minder ingrediënten maar met betere én hoger concentraties zijn. Zo bevatten de LiftActiv Ampullen van Vichy amper 10 ingrediënten (waaronder vitamine C, anti-aging peptiden, hyaluronzuur en Mineraliserend Thermaal Water van Vichy) maar telkens hoog geconcentreerd, dus erg daadkrachtig en ideaal voor een gezonde huid.

5. Bescherm je huid tegen de zon

Wanneer je onbeschermd de zon trotseert, verhoog je de kans op huidkanker en krijg je sneller pigmentvlekken en rimpels. Het collageen in je huid breekt door de stralen sneller af, waardoor je huid haar elasticiteit en stevigheid verliest. Vermijd felle zon en smeer elke dag een crème met zonnebeschermingsfactor, ook als het buiten bewolkt is.

6. Smeer op het juiste moment

Timing is everything. Wanneer je net - en we bedoel echt nét - uit de douche komt, staan de poriën van je huid goed open. Ook de warmte zal ervoor zorgen dat een gezichtscrème beter wordt opgenomen door je huid.

7. Drink water, véél water

Last van een doffe huid? De kans bestaat dat je te weinig water drinkt. Verzorg je huid zowel vanbuiten als vanbinnen, door voldoende water te drinken. Twee liter water per dag zorgt ervoor dat je huid stralend en gezond blijft én dat rimpels verminderen.

8. Eet voldoende vitaminen en mineralen

Je kan je huid van een gezonde gloed voorzien door extra vitaminen en mineralen in je dieet op te nemen. Eet voldoende groente en fruit maar ook vette vis, noten, peulvruchten en zaden. Ook verzorgingsproducten met toegevoegde vitamines kunnen jou een stralende huid bezorgen. De LiftActiv Ampullen van Vichy bevatten 10% pure vitamine C.

9. Voeg een extra product toe

Gebruik jij enkel dagcrème? Jouw huid verdient na je dertigste iets extra. Voeg een efficiënt product toe aan jouw dagelijkse routine. Dat kunnen de LiftActiv Ampullen van Vichy zijn, een simpele en doeltreffende kuur tegen rimpels of tegen pigmentvlekken die al na amper een maand voor een zichtbaar gezondere huid zorgt. De bestanddelen in de ampullen zijn bovendien superefficiënt, omdat de ampullen de ingrediënten beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals uv-stralen en oxidatie. Zo kunnen de ingrediënten optimaal hun werk doen.

