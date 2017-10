9 beautytips voor de meest flatterende pasfoto ND

12u27

Een pasfoto voor je officiële documenten laten nemen, we moeten de eerste persoon nog tegenkomen die er plezier in schept. Met een beetje pech moet je een decennium lang op je eigen mislukte exemplaar kijken op je identiteitskaart of rijbewijs. Ga deze keer voor de beste pasfoto ooit, met deze negen concrete beautytips.

1. Neem een foto in de zomer

Vervalt jouw identiteitskaart over enkele maanden? Neem dan nu al een foto, nu er nog restanten van die zomerse gloed op je gezicht overblijven. Face it: in de winter zien we er net iets spookachtiger bleek uit, wat zelfs de beste make-uptrucs niet kunnen oplossen in die pasfotohokjes.

2. Denk na over je kapsel

Volgens celebrity stylist Danilo hebben vrouwen vaak de neiging om op (pas)foto's hun haren los te laten hangen en over één schouder te draperen. Niet doen, tipt hij. "Je verstopt je nek en schouders, waardoor je proporties er raar uitzien op foto." In plaats daarvan suggereert hij een losse paardenstaart of opsteekkapsel, maar let er wel op dat die nonchalant genoeg is, met hier en daar wat losse plukjes haar. Maak je een te strakke staart, dan zie je er streng (en kaal) uit.

3. Geen overdreven make-up

Voor een pasfoto zijn we geneigd al onze potjes en crèmes uit de kast te halen, om de best mogelijke versie van onszelf te tonen. Maar Danilo tipt om niet te overdrijven met make-up. Niet alleen pakt het op pasfoto vaak erg onnatuurlijk uit, je wil (en moet) ook op jezelf lijken op die foto. De stylist adviseert om zoveel mogelijk natuurlijk tinten te gebruiken. Een subtiele lipstick, wat blush en een vleugje mascara volstaan.

4. Respecteer je natuurlijke haartextuur

Ga geen krullen leggen in je futloze haren, of omgekeerd een weelderige krullenbol plots intomen met een stijltang. Je gaat niet naar een galabal, maar je laat een foto nemen. Hou ook je kapsel zo natuurlijk mogelijk en overdrijf niet.

5. Skip de glitter

Highlighter en glinsterende oogschaduw kunnen perfect werken om je gezicht wat op te fleuren als je uitgaat, maar let er mee op als je een foto laat nemen. "Een witte achtergrond en de flits van de camera kunnen rare dingen doen met glitters. Het kan lijken alsof je huid nat of zelfs erg vet is." Skip glitters en highlighter, en gebruik eerder bronzer en subtiele blush.

6. Een warme blik

Officieel mag je niet breed glimlachen op een pasfoto. Maar dat wil niet zeggen dat jouw pasfoto op een 'mug shot' moet lijken. Oefen in de spiegel op een warme blik in je ogen en een vriendelijke expressie - ook zonder te lachen.

7. Een gezonde blos

Met glitter en highlighter let je dus beter op, maar je kan wel andere producten inzetten voor een gezonde blos op je wangen. Heb je een lichte huid, gebruik dan een matte bronzer die één of twee tinten donkerder is dan je natuurlijke kleur. Heb je zelf al een lichtjes getinte huid, zet dan je blosjes in de verf door wat perzikkleurige blush aan te brengen op je wangen, maar overdrijf niet.

8. Ga naar een fotograaf

Vaak laten we pasfoto's nemen in een hokje met TL-verlichting, waar een emotieloze stem ons vraagt om ons hoofd krampachtig in een voorgevormd cirkeltje te houden. Niet bepaald de meest ontspannen omstandigheden voor je beste fotolook. Tip: laat je foto eens nemen bij een professionele fotograaf, die met kennis van zaken voor een mooiere foto met betere verlichting kan zorgen. Vaak zijn ze niet eens veel duurder dan de automaten, en je krijgt de foto's ook onmiddellijk mee.

9. Neem zelf je foto

Heb je liever geen sociaal contact terwijl je de beste versie van jezelf op camera wil vastleggen? Je kan ook zelf een pasfoto proberen nemen. Online vind je tegenwoordig websites en apps waarbij je - mits een goede camera - zelf kan experimenteren met pasfoto's. Let er wel op dat die foto aan de normen voldoet om ze op officiële documenten te mogen gebruiken.