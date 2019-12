8 opmerkelijke modemomenten uit 2019 Timon Van Mechelen

29 december 2019

14u53 0 Style Van het overlijden van ontwerper Karl Lagerfeld tot het modesucces van Rihanna: 2019 was een turbulent jaar voor de modewereld. 8 opmerkelijke momenten in woord en beeld.

1. Het einde van de Victoria’s Secret modeshows

“Victoria’s Secret stopt per direct en definitief met hun lingerieshows”: dat nieuws werd een dikke maand geleden bekend gemaakt en sloeg in als een bom. Toch kwam het ook weer niet als een grote verrassing. De officiële reden is dat de modeshow niet meer in de marketingstrategie van het merk past, inofficieel weet iedereen dat het barslecht gaat met de Amerikaanse lingeriegigant. De verkoopcijfers van het merk lopen al een tijdlang terug, waardoor verschillende winkels de deuren moesten sluiten. De kritiek dat het merk een onrealistisch schoonheidsideaal promoot klinkt steeds harder en op de koop toe kwam het label onder vuur te liggen door enkele ongelukkige uitspraken van de voormalige topman. Benieuwd of het merk zich in 2020 weer uit de put weet te heisen.

2. Het modesucces van Rihanna

Iemand die wél begrepen heeft dat lingerie (overigens mode in het algemeen) niet enkel op hoegenaamd ‘perfecte’ modellen getoond moet worden, is popster Rihanna. Tijdens de shows van haar lingeriemerk ‘Savage x Fenty’ loopt steeds een eclectische mix van vrouwen over de catwalk en dat wordt haar in dank afgenomen. De verkoopcijfers gaan uit het dak en dat werd opgemerkt binnen de hoogste regionen van de modewereld. Begin dit jaar werd bekend dat ze als eerste zwarte vrouw ooit een megadeal tekende bij LVMH, het grootste luxeconglomeraat ter wereld. Zo bezit het bedrijf onder andere Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora en Givenchy. Het was sinds 1987 geleden dat het bedrijf een modemerk van nul mee opbouwde. In mei stelde ze in Parijs de eerste silhouetten van haar ‘Fenty’-collectie voor.

3. De modeshow van Jacquemus in de Franse Provence

Het ultrahippe Franse modehuis Jacquemus, u misschien wel bekend van de tasjes -genaamd ‘Le Chiquito’- die zo klein zijn dat er nauwelijks een tampon in kan of net de strohoed ter grootte van een parasol -genaamd ‘La Bomba’-, blies dit jaar 10 kaarsjes uit. Ontwerper Simon Porte Jacquemus vierde dat met een modeshow voor mannen en vrouwen te midden van een gigantisch lavendelveld in de Franse Provence. De indrukwekkende beelden gingen de wereld over en het werd de meest besproken show van het jaar. In 2019 opende Jacquemus bovendien ook een café en een restaurant in Parijs.

4. Het overlijden van Karl Lagerfeld

Op 19 februari 2019 overleed mode­keizer Karl Lagerfeld op 85-jarige leeftijd. Zijn werk voor Chanel – waar hij een levenslang contract had, een unicum in de modewereld – maakte hem tot een mode-icoon. Hij begon zijn carrière mid jaren 50 als assistent van Pierre Balmain, waarna hij bij Jean Patou en Chloé aan de slag ging. Sinds 1965 was hij ook in dienst als creatief directeur van het Italiaanse Fendi, waar hij het beroemde logo met de dubbele F ontwierp, net zoals hij voor Chanel later het logo met de dubbele C zou creëren. Voorts had hij nog een collectie onder zijn eigen naam, tekende een lijn voor H&M, publiceerde fotoboeken, deed shoots voor internationale modemagazines en fotografeerde eigenhandig de Chanel-lookbooks. Bij Chanel werd hij opgevolgd door zijn voormalige rechterhand Virginie Viard en Eric Pfrunder, bij Fendi nam Silvia Venturini Fendi, derde generatie Fendi, het stokje over.

5. Het jaar van ‘new Bottega’

Sinds de aanstelling van Daniel Lee als nieuwe creatief directeur bij Bottega Veneta, viert het Italiaanse modehuis hoogtij. Vorig jaar werd er op de modezoekmachine Lyst 70% meer gezocht naar het merk. En Kering (de Franse luxegroep achter Bottega Veneta die onder andere ook Gucci en Saint Laurent in handen heeft, nvdr.) liet onlangs optekenen dat het merk een omzetgroei van 6,9% behaalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het label voorlopig voornamelijk te danken aan de gevlochten lederen handtassen en schoenen, genaamd de ‘Pouch’, de ‘Padded Cassette’ en de ‘Stretch’, die uitgegroeid zijn tot accessoires van het jaar. In de modewereld werd het merk ondertussen omgedoopt tot ‘new Bottega’. De mosterd daarvoor halen ze bij ‘old Celine’ wat verwijst naar het tijdperk waarin Phoebe Philo nog de plak zwaaide bij modemerk Celine, en waarvoor Lee lange tijd werkte. Het werk van de twee ontwerpers wordt vaak met elkaar vergeleken.

6. De ode van J.Lo aan haar meest iconische jurk

Eind september mocht Jennifer Lopez (50) de modeshow van Versace in Milaan afsluiten, en dat deed ze in de beruchte gifgroene, zijden chiffon-jurk die letterlijk tot op haar navel was uitgesneden en waarmee ze in 2000 op alle voorpagina’s belandde. De jurk, die Jenny from the block bombardeerde tot mode-icoon, zorgde er ook voor dat ze dit jaar de award van ‘Fashion Icon’ in ontvangst mocht nemen van de belangrijkste mode-organisatie van Amerika, de CFDA.

7. Het overlijden van Peter Lindbergh

De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh overleed in september op 74-jarige leeftijd. Hij werd vooral beroemd door zijn zwart-witbeelden van sterren en modellen. Zijn beroemdste foto was de Vogue-cover met de piepjonge Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patiz, Christy Turlington en Cindy Crawford uit 1990. Lees hier ons laatste interview met de man terug. Vorige maand werd trouwens ook bekend gemaakt de modemerk Dior een boek uitbrengt als ode aan de fotograaf.

8. Het milieupact van grote modemerken

Een groep grote modehuizen, warenhuizen en kledingketens sloten in mei dit jaar een pact om zich in te zetten voor het milieu. Onder andere Chanel, H&M, Zara-moeder Inditex, modeconcern Kering, sportmerk Nike en het Parijse warenhuis Galeries Lafayette willen hun uitstoot van broeikasgassen in 2050 naar nul hebben teruggebracht. Ook willen de bedrijven de biodiversiteit herstellen en de oceanen beschermen door minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken. Belangrijk als je weet dat de modesector de tweede meest vervuilende industrie ter wereld is.