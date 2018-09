8 fouten die ook jij maakt bij het reinigen van je gezicht (en hoe je het wél juist doet) Nele Annemans

21 september 2018

15u51

Bron: Women's Health 0 Style Altijd gedacht dat puistjes uitknijpen of met je make-up gaan slapen het ergste is wat je met je huid kan doen? Think again. Je gelaat op een verkeerde manier reinigen blijkt namelijk minstens even schadelijk te zijn, waardoor puistjes en rimpels sneller de kop opsteken. Dit zijn de grootste fouten die je kan maken bij het wassen van je gezicht én hoe je het wel op de juiste manier doet.

1. Je gebruikt alleen reinigingsdoekjes

Reiningsdoekjes zijn prima om je make-up eraf te halen, maar ze reinigen je huid niet. Daarom is het belangrijk om je gezicht ook altijd schoon te maken met een milde cleanser. De zachtste manier om je make-up te verwijderen, is met een reinigende balsem. Masseer een kleine hoeveelheid met je vingertoppen zachtjes in je huid, voeg wat water toe en spoel grondig af.

Take The Day Off Cleansing Balm, Clinique, € 30.

2. Je gebruikt het verkeerde product

Als je huid na het wassen trekkerig aanvoelt, dan gebruik je waarschijnlijk een te harde reiniger. Daardoor schrob je de beschermende barrière van je huid weg. Kies voor een mild product op oliebasis voor de gevoelige huid om ze zo weinig mogelijk te beschadigen.

Skin Science Gentle Cleansing Oil, Kruidvat, € 1,99.

3. Je wast je gezicht te veel

Je gezicht een à twee keer per dag wassen is meer dan voldoende. Was je het meer, zal je huid sneller geïrriteerd raken. Als je dus eens een dagje geen make-up draagt, laat je producten dan 's avonds aan de kant staan en was je gezicht alleen met wat lauw water.

4. Je wast je gezicht met te warm of te koud water

Hoewel warm water misschien goed aanvoelt, kan het de natuurlijke beschermende oliën van je huid beschadigen wat leidt tot uitdroging en overproductie van talg. Lauw water is de beste manier om je huid zacht, maar toch effectief te reinigen.

5. Je scrubt je huid te veel

Je huid te veel scrubben zorgt ervoor dat ze sneller uitdroogt en ontsteekt. Beperk je daarom tot een of maximum twee keer per week.

6. Je wrijft je huid droog

Hoewel het deugd kan doen om je huid droog te wrijven, kan het leiden tot meer rimpels en irritatie. Daarom dep je je gezicht beter droog. Kies ook altijd een nieuwe, schone handdoek om de verspreiding van bacteriën zoveel mogelijk tegen te gaan.

7. Je wacht te lang om je huid te hydrateren

Als je wacht totdat je huid helemaal droog is om ze te hydrateren, neemt je huid de actieve ingrediënten van je crèmes minder goed op. Daardoor kan je huid ook vettig of plakkerig aanvoelen. Breng je vochtinbrengende crème en serum dus altijd meteen aan nadat je je gezicht gereinigd hebt.

8. Je geeft een fortuin uit aan je cleansers

Een goede cleanser hoeft helemaal niet veel te kosten. Zoek een eenvoudige, met natuurlijke ingrediënten en spaar je geld voor producten die op je huid moeten blijven zitten en je voordelen op langere termijn bieden zoals serums en vochtinbrengende crèmes.