75-jarig icoon sluit de modeshow van Valentino af TVM

04 juli 2019

14u55 0 Style Op schoonheid staat geen leeftijd en daar is actrice en model Lauren Hutton (75) het beste bewijs van. Zij sloot gisterenavond de modeshow van Valentino af op de haute-coutureweek in Parijs. 2 jaar geleden ging ze trouwens nog lopen met de titel van oudste vrouw ooit op de cover van tijdschrift Vogue.

Hutton, bij het grote publiek bekend van haar rollen in de films The Gambler (1974) en American Gigolo (1980), verscheen op de catwalk in een groene jurk, waarover ze een grijze jas droeg en glanzende handschoenen. Ze liep een keer alleen over de catwalk, maar sloot de show ook af samen met het Nederlandse model Kiki Willems die een opvallende verenjas in turquoise droeg.

Hoewel ze vooral in de jaren 70 succes had als actrice en model - ze was bijvoorbeeld het gezicht van Revlon, Chanel en Calvin Klein - is ze altijd blijven doorwerken. Zij het op een iets lager pitje weliswaar. Zo was ze in 2016 nog te zien in een campagne van H&M en Alexander Wang en liep ze shows voor Tom Ford en Bottega Veneta.