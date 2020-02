7 vragen aan Doutzen Kroes: “Sociale media maken modellen mondiger” David Devriendt

15 februari 2020

13u48

Bron: NINA 0 Style Je kan het meisje uit Friesland halen, maar Friesland niet uit het meisje. Doutzen Kroes (35) heeft alles bereikt, een carrière als topmodel en een droom van een gezin incluis. Ze blijft er vooral nuchter onder. Net lanceerde ze een loungecollectie bij Hunkemöller. De ideale aanleiding om eens met haar te koffiekletsen.

Waar haal je voldoening uit?

“Ik ben altijd heel zoekende naar wie ik ben en wat ik wil. Wat maakt me gelukkig? Wat wil ik nog bereiken? Ik wil van die zoektocht een soort visueel dagboek maken en daarom ben ik met mijn YouTube-kanaal begonnen. Ik haal er zoveel energie uit. Tijdens al mijn jaren als model heb ik dat soort creativiteit niet gekend. Dit is van mij! Vroeger liet ik alles meer op zijn beloop, nu ben ik veel assertiever, omdat het mijn product is met mijn naam erop. De bedoeling is dat het in de toekomst niet alleen over mijn persoonlijke leven gaat, maar ook over bepaalde dingen die in de wereld gebeuren. Want het is ook wel een heel mooie tijd waarin we nu leven. Ik ben tot de conclusie gekomen dat we over twintig jaar op deze tijd kunnen terugkijken en zeggen: wow, we zijn ons toch maar met zijn allen bewust geworden van allerlei problemen, en we hebben het tij kunnen keren. Ik ben dankbaar dat ik op deze leeftijd in deze tijd kan leven.”

Je bent bijna twintig jaar topmodel. Hoe kijk je terug op jouw carrière?

“Toen ik begon als model, had je geen gsm’s, internet of sociale media. Alles verliep via regeltjes: je deed shows, en als je er veel deed, boekte je campagnes en liep je daarna weer shows. Die formule is er niet meer. Als je nu veel volgers hebt, kan je ook een model zijn. Of ik dit een betere tijd vind? Jazeker. Met sociale media kan je geweldige dingen doen en wordt alles veel bespreekbaarder. Ik moest voor shoots soms bepaalde dingen dragen terwijl ik dacht: dit is zo tegen mijn principes. De tranen stonden in mijn ogen. Er heerste toen een heel andere moraal in de mode-industrie en als model had je vijftien jaar geleden minder input. Op dat vlak zijn modellen veel mondiger geworden, dat zie je ook op sociale media.”

Wat is je grootste verwezenlijking?

“Ik heb alle grote shows gelopen, beautycampagnes gedaan voor L’Oréal en geacteerd in films als Wonder Woman, maar het trotst ben ik toch op Knot on My Planet. Met die liefdadigheidsorganisatie zet ik me in voor olifanten, neushoorns en leeuwen. Heel lang heb ik me afgevraagd waarom ik dat modellenwerk doe. Pas toen ik al mijn connecties kon gebruiken om iets neer te zetten voor de wilde dieren, viel dat puzzelstukje op zijn plaats.”

Hoe hou je je relatie van tien jaar spannend?

“Door elkaar los te laten en vrijheid te gunnen, met respect voor elkaars werk. Sunnery is dj en reist veel, en ik ben ook vaak onderweg. We kijken er altijd erg naar uit om elkaar te zien en als we weer samen zijn, hebben we zoveel te vertellen. Vraag me niet hoe het zal zijn als we elkaar elke dag zien. Misschien maken we elkaar dan gewoon gek. En lingerie? Natuurlijk helpt het. Ik heb in mijn kast een lingeriedoos met speciale niemendalletjes. Als model heb ik ook geen last van preutsheid.”

Hoe kijk je naar je lichaam?

“Ik heb me heel lang schuldig gevoeld dat ik als supermodel een beeld neerzet waar sommige vrouwen onzeker en ongelukkig van worden. Maar ik ben nu eenmaal hoe ik eruitzie en daar kan ik niets aan veranderen. Ik kan

me moeilijk voller maken. Daarom werk ik graag met Hunkemöller, omdat zij diversiteit hoog in het vaandel dragen en alle vrouwenlichamen in de verf zetten.”

Hoe oud voel je je?

“Als ik over het leven praat met iemand, voel ik me in de vijftig. Als ik uitga, denk ik dat ik nog altijd twintig ben. Het kinderlijke moet je altijd behouden. Zo blijft het leven heel erg mooi. Hoe mijn kindertijd was? Ik was een klein activistje. (lacht) Ik was geabonneerd op WWF en Greenpeace. Ik weet nog goed dat Frankrijk kernproeven deed en ik tegen mijn moeder zei dat we hen moesten boycotten en voortaan geen Boursin meer mochten kopen.”

Wat is je levensmotto?

“Go with the flow. Ik geloof altijd dat je op de juiste plek op de juiste tijd bent in je leven. Toen ik zwanger was van mijn eerste kind, heb ik mijn carrière on hold gezet. Het kwam niet eens bij me op dat ik misschien erna niet meer aan de bak zou komen. Ik heb daar geen nanoseconde over nagedacht. Volgens mij maak je de beste beslissingen in je leven als je niet nadenkt, want dan doe je het op je gevoel. Over mijn man en mijn twee

kinderen heb ik nooit nagedacht. Dat was puur instinct.”

