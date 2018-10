7 vragen aan Doutzen Kroes: “Elke vrouw is mooi, zolang ze daar ook zelf zo over denkt” TVM

30 oktober 2018

16u12 2 Style Topmodel Doutzen Kroes (33) heeft alweer een lingeriecollectie uit voor Hunkemöller. Met de fluwelen, en nep-leren details en de laser-cut borduursels zijn haar nieuwste creaties nog een stukje uitdagender dan anders. Naar aanleiding van de lancering van ‘Black Magic’ beantwoordt de Nederlandse schone 7 vragen.

1. Wat is het ultieme feestje voor jou?

“Goede muziek is uiteraard heel erg belangrijk! Ik denk dat dat de toon zet voor de rest van de avond. Verder wil ik gewoon met een groep vrienden zijn die ook van dansen houden en wil ik vooral veel plezier maken.”

2. Was deze campagne anders dan de voorgaande die je al gedaan hebt voor Hunkemöller?

“Ik denk dat deze een beetje stouter was, wat meer verleidelijk en flirterig.”

3. Wat is het beste mode- of carrièreadvies dat je van je moeder gekregen hebt?

“Dat ik thuis altijd welkom was. Dat heeft me, denk ik, echt het zelfvertrouwen gegeven dat ik nodig had, toen ik begon te werken als model. Ik wist altijd dat, wat er ook gebeurde, ik een veilige plek had om naar terug te keren.”

4. Waar haal jij je inspiratie op het vlak van mode?

“Ik probeer geen grensverleggende modeontwerper te zijn, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik een ontwerper ben. Ik heb geluk dat ik met mensen kan samenwerken die het wel als hun beroep doen. In onze samenwerking probeer ik vooral mijn inspiratie aan hen over te brengen en die haal ik meestal uit muzikanten, Vogue-shoots uit de jaren 60 en Hollywood. Al kan eigenlijk alles een inspiratiebron zijn, zolang je er zelf maar voor openstaat.”

5. Heb je ook zelf een account van een vrouw op sociale media dat je volgt en waar je echt naar opkijkt?

“Ik HOU van Beyoncé, hahaha! Maar ik denk dat iedereen dat wel weet. Ik hou van sterke vrouwen die niet bang zijn om hun mening te geven.”

6. Wat zijn 3 items die elke vrouw in haar garderobe moet hebben volgens jou?

“Een goede beha, een perfect passende jeansbroek en een zwart jurkje dat je altijd en overal kunt dragen.”

7. ‘Body positivity’ is een populair onderwerp momenteel. Wat betekent het voor jou en welke rol speelt het in je carrière en leven?

“Ik ben in mijn carrière al zowel mager als vol omschreven, het gaat dus eigenlijk gewoon om perceptie en hoe mensen jou willen zien in de context van hun wereld. Ik ben er altijd al van overtuigd geweest dat elke vrouw mooi is, zolang je dat ook zelf voelt van binnenuit. Ik ben heel blij dat vrouwen nu eindelijk niet meer moeten voldoen aan één lichaamstype. En dat sociale media een groot en positief effect hierop gehad hebben.”

De ‘Black Magic’-collectie van Doutzen Kroes voor Hunkemöller is nu online en in de winkels te koop.