7 tips om tweedehands pareltjes op de kop te tikken Liesbeth De Corte

31 juli 2018

14u55

Bron: Elle 0 Style Tweedehandskledij muf en oubollig? Dat is al lang niet meer het geval. Maar de mooiste stuks of het zeldzame vintagepareltje spotten is een talent dat niet voor iedereen is weggelegd. Dankzij deze tips kan jij t óch je slag slaan in de plaatselijke kringwinkel of luxueuze vintageboetiek.

Ken jezelf

Voor je naar een tweedehandswinkel gaat, bekijk je best eerst je kleerkast. Wat heb je nog nodig: een vintage blazer, gezellige sweater of een salopette? En met welke stuks kan je het combineren? Zo weet je wat je nodig hebt en is de kans kleiner dat je - eenmaal in de tweedehandsshop - overweldigd wordt door de hoeveelheid aan keuze.

Kies het juiste moment

Af en toe loont het om je bezoek uit te stellen. Denk aan Halloween, carnaval of het begin van het nieuwe schooljaar: stuk voor stuk momenten dat mensen de winkel binnenstappen op zoek naar een bepaald item en het boeltje achterlaten als een stort.

Als je niet moet werken, is maandag de ideale dag om eens langs te gaan. Veel mensen droppen tijdens het weekend hun spullen af én tijdens de week is het een pak rustiger. Reken ook voldoende tijd uit voor je bezoek. Op die manier kan je rustig de mooie stukken uitzoeken én alles uitgebreid uitproberen in de paskamer.

Weet wanneer je iets moet laten liggen

Soms vind je het stuk van je dromen, maar moet je het met pijn in je hart toch laten liggen. Omdat er gaten inzitten gemaakt door motten bijvoorbeeld, of omdat de jurk, broek of T-shirt een vreselijke stank verspreidt. Helaas: met naald en draad kan je veel oplossen, maar niet alles.

Ga voor kwaliteit

Het is niet omdat je maar een paar euro's moet neertellen voor een tweedehands outfit, dat je rommel in huis moet halen. Kies voor degelijke materialen, zoals katoen, zijde of wol. Anders kan je het stuk na enkele keren in de wasmachine alweer weggooien.

Schoenen

Zoek de juiste schoenen. Ze mogen gerust al gedragen zijn, maar niet compleet versleten. Als je merkt dat ze al een leven achter de rug hebben, kunnen ze je outfit echt naar beneden halen. Kleine defectjes zijn dan weer geen probleem. De schoenmaker kan er eventjes aan sleutelen en ze zijn zo goed als nieuw.

Doe het een tikje anders

Anno 2018 zijn er nog heel wat andere opties dan tweedehandswinkels . Lang leve de rommelmarkten, webshops, tweedehandspagina's op sociale media of closet sales van fashionista's! Let er dan wel op dat je aankoop ook ecovriendelijk gebeurt. Doe je de aankoop face-to-face? Neem dan zelf een winkeltas mee. Als je online je stuks op de kop tikt, kan je aan de verkoper vragen of ze geen plastic gebruiken bij het verzenden van je pakketje.

Kies de juiste locatie

Last but not least, weet waar je best gaat snuisteren. Dit zijn alvast onze favoriete adresjes.

1. Think Twice (Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel en Leuven)

De meest bekende tweedehandsketen uit ons land kan uiteraard niet ontbreken in dit lijstje. Een beetje doorzettingsvermogen en lef is hier geen overbodige luxe, als je de echte pareltjes wil vinden.

Meer info vind je op de site.

2. RIOT Antwerp (Antwerpen)

Een opvallende in het lijstje is RIOT. Net als bij de slager moet je hier je kleren wegen en betaal je er gewoon per kilo.



Meer info vind je op de Facebookpagina.

3. Episode (Antwerpen en Brussel)

De bekende Nederlandse keten Episode heeft niet alleen vestigingen in Amsterdam, Parijs en Kopenhagen, maar ook in Antwerpen en Brussel.

Meer info vind je op de website.

4. My Ohm (Antwerpen)

Op de gezellige Vrijdagmarkt in Antwerpen vind je My Ohm, oftewel het walhalla voor botjes, lederen portefeuilles en andere vintage accessoires.

Meer info vind je op de Facebookpagina.

5. Rosier 41 (Antwerpen)

Ben je op zoek naar een uniek item van een Belgische designer als Dries Van Noten of A.F. Vandervorst? Dan ben je hier aan het goede adres.

Meer info vind je op de site.

6. Labels Inc. (Antwerpen)

Nog een vaste waarde voor liefhebbers van designer vintage is trouwens Labels Inc.

Meer info vind je op de site.

7. Gabriele Vintage (Brussel)

Gabriele Vintage is een klassieker onder de vintagewinkels. Naar verluidt kwamen zelfs Yves Saint Laurent en Christian Lacroix hier op visite om inspiratie op te doen.



Meer info vind je op de site.

8. Les Enfants d'Edouard (Brussel)

Deze boetiek bestaat al meer dan 40 jaar en is opgericht door twee vrouwen waarvan beide vaders Edouard heetten. Wie tijd heeft kan naar de winkel gaan, die uit twee verdiepingen bestaat en meer dan 2.000 designerstuks telt. Geen zin om naar Brussel af te reizen? Dan kan je ook online snuisteren.

Meer info vind je op de site.