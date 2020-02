7 rotanmeubels en accessoires om de lente in huis te halen LDC

17 februari 2020

13u43 0 Style “Het is genoeg geweest.” Het is een uitspraak die tegenwoordig bijna elke dag valt. “De winter heeft lang genoeg geduurd. Waar blijft de lente?” Aan de temperaturen kunnen we jammer genoeg niets veranderen, wel kunnen we tips geven om het thuis wat warmer te maken. Wat dacht je van rotan, een van de leukste interieurtrends van het moment?

Wie geregeld door een interieurmagazine bladert, heeft het al gezien. De natuur in huis halen is hip. Dan denken we aan planten, maar ook natuurlijke materialen zoals hout, riet, bamboe én rotan. “Nordic design kenden we al. Nu is vooral de zuiderse tegenhanger, met zijn mix van Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse invloeden, hot. Denk aan bruin- en okertinten in combinatie met natuurlijke groenen, donker hout en rotan”, vertelde NINA-trendwatcher Hilde Francq eerder al.

Ontbreekt er nog een rotan-stuk in je interieur? Wij zochten én vonden alvast enkele leuke exemplaren.

1/ Wandrek van La Redoute, € 111,75, online te koop.

2/ Lage loungestoel van H&M Home, € 249, online te koop.

3/ Mand van IKEA, € 24,99, online en in de winkels te koop.

4/ Opbergmand van Urban Outfitters, € 49, online te koop.

5/ Plantenhouder van CASA, € 39, in de winkels te koop.

6/ Onderzetters van Zara Home, € 15,99 voor een set van 4, online en in de winkels te koop.

7/ Windlicht van Dille & Kamille, € 22,95, online en in de winkels te koop.