7 opvallende accessoiretrends die je deze herfst overal zal zien Liesbeth De Corte

11 oktober 2018

Met het mooie nazomerweer deze week zouden we het bijna vergeten, maar de herfst is in volle gang. Wie hip en trendy voor de dag wil komen, houdt best rekening met de volgende ietwat opmerkelijke trends. Van een balaclava tot een chain belt: het najaar wordt stoer.

Balaclava

Wanneer het wat kouder wordt, dragen we al eens graag een muts. Dit jaar is dat in de vorm van een balaclava, oftewel een bivakmuts. De trend werd onder meer gezien op de catwalk bij Balenciaga, Gucci én ook tijdens een show van onze eigenste Raf Simons voor Calvin Klein.

Cowgirl boots

Het wilde westen is al een tijdje hot in modeland. Ook deze herfst gaan we op zoek naar onze innerlijke cowgirl. Een cowboyhoed gaat misschien wat ver, maar laarsjes zijn alvast een goed alternatief. Draag ze in een zwart, wit of bruin kleurtje onder een midi-rok of jeansbroek.

Schoudervullingen

De jaren 80 zijn weer terug. Toch als het van modehuizen als Marc Jacobs, Saint Laurent en Balmain afhangt. Toen ze hun herfst-wintercollectie 2018 voor het eerst presenteerden tijdens de modeweken, stuurde ze hun modellen met oversized schoudervullingen de catwalk op. Er geldt maar één regel: hoe groter, hoe beter.

Statement sjaal

Niets leuker dan je tijdens een koude winterdag in te duffelen in een warme sjaal. Liefst eentje die in het oog springt. Kies voor eentje in faux fur of van zijde.

Grote, zware armbanden

Ook juwelen mogen deze herfst opvallen. Oorbellen, maar vooral armbanden worden verheven tot kunstwerkjes en sculpturen. Ze moeten niet per se groot zijn - chic en minimalistisch kan ook - maar de armcandy mag dit najaar wat meer zijn.

Logo's

Een paar jaar geleden gingen er bij de fashion police alarmbellen af als je met een opzichtig logo op straat verscheen. Nu is dat 180 graden gedraaid. Tassen, riemen, leggings: alles met een logo is een go-go.

Chain belt

De riem is terug van weggeweest, en hoe. Wie net als wij z'n inspiratie haalt bij Louis Vuitton, draagt het accessoire rond de taille bovenop een broek, rok of jurk, en dan liefst nog eentje die gemaakt is van metalen ringen.