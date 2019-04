7 merken die duurzame jeansbroeken verkopen Timon Van Mechelen

09 april 2019

07u48 0 Style De jeans is het symbool geworden voor de vervuilende mode-industrie. Voor het productieproces worden veel chemicaliën gebruikt, er is tussen de 8.000 en 20.000 liter water nodig per broek en omdat de vraag zo groot is wordt het katoen ervan op plaatsen gekweekt die daar geografisch niet geschikt voor zijn. Gelukkig is er beterschap: talloze merken pakken uit met ecovriendelijkere modellen en denimlijnen. 10 van die initiatieven op een rijtje.

1. HNST

Het Antwerpse merk HNST van Tom Duhoux verkoopt naar eigen zeggen ‘de meest duurzame jeansbroeken ter wereld’. Ze zijn gemaakt van 56% gerecycleerd katoen, 21% Tencel (duurzame houtvezel, nvdr.) en 23% nieuw katoen. Per broek wordt er maar 2.000 liter water gebruikt, chemicaliën zijn niet aan de orde en Duhoux bracht zelf een spray op de markt die komaf maakt met bacteriën en geurtjes zodat mensen thuis de broeken minder hoeven wassen.

Vanaf € 179 per broek, voor zowel mannen als vrouwen. Meer info: letsbehonest.eu.

2. Weekday

Eind vorige maand lanceerde de Zweedse modeketen Weekday een eerste collectie waarbij alle stukken van 100% gerecycleerde stoffen gemaakt zijn. Voor het productieproces werd eerst postindustrieel katoenafval verzameld, wat daarna per kleur gescheiden werd zodat er geen bijkomende kleurprocessen meer nodig waren. Het katoen werd daarna versnipperd tot vezels en dan gemengd met gerecycleerd polyester gemaakt van PET-flessen. Er werd volgens de winkelketen veel minder chemicaliën en water gebruikt, maar hoeveel net specifiëren ze niet.

Vanaf € 50 per broek, voor zowel mannen als vrouwen. Meer info: weekday.com.

3. Jacob Cohën

Het Italiaanse label Jacob Cohën opende vorige week nog een winkel in Antwerpen, maar op duurzaamheid inzetten hebben ze altijd al gedaan. Met name dan het productieproces van de luxueuze jeansbroeken is milieuvriendelijk. Zo worden er tijdens het verven en wassen geen chemicaliën gebruikt, maar enkel zeer harde Griekse puimsteen. Aan elke broek hangt ook een label waarop de koper het productieproces van a tot z kan volgen.

Vanaf € 200 per broek, voor zowel mannen als vrouwen. Meer info: jacobcohen.it.

4. C&A

De van oorsprong Nederlandse keten lanceerde in 2018 een duurzame jeans in samenwerking met Fashion for Good, een wereldwijd platform dat van mode een positieve kracht wil maken. Samen herontwikkelden ze onder andere de voering en de naaigaren. Bij het productieproces kwam ook enkel hernieuwbare energie kijken. Deze lente komt er een waterbesparende ecowash-collectie.

De duurzame jeansbroek kost € 29, enkel voor vrouwen. Meer info: c-and-a.com.

5. Lois

De jeansbroeken van Lois worden stuk voor stuk met de hand bewerkt in een fabriek in Spanje door een van de oudste kleermakersfamilie van het land. Daardoor moeten ze aan de Europese wetten voldoen, is het een waarborg voor goede werkomstandigheden en deftige lonen. Er wordt vaak gewerkt met gerecycleerd katoen en van bijvoorbeeld onverkochte jeans worden hotpants gemaakt. Ook het gebruik van chemicaliën is volgens het merk minimaal.

Vanaf € 99,95, voor zowel mannen als vrouwen. Meer info: loisjeanstore.com.

6. Primark

Na een eerder experiment met pyjama’s gemaakt van duurzaam katoen, verkoopt Primark nu ook een eerste jeanscollectie van 100% duurzaam katoen. Om die stof te verkrijgen, lanceerde de Ierse keten in 2013 het Sustainable Cotton-programma in India. Daarin bieden ze boeren en boerinnen opleidingen en tools om meer verantwoorde teelmethodes toe te passen, onder andere door minder chemische pesticiden en water te gebruiken. Ze ontvangen ook een verhoogde vergoeding. Ondertussen werd het programma uitgebreid naar Pakistan.

De jeansbroek kost € 17 en is enkel beschikbaar voor vrouwen. Meer info: primark.com.

7. JBC

De Belgische winkelketen heeft in hun I AM-collectie die het hele jaar door in de winkel ligt, sinds vorig jaar ook jeansbroeken gemaakt van oude, gedragen en ingezamelde denim. De broeken en rokken zijn ook zo ontworpen dat een zo groot mogelijk deel ervan opnieuw gerecycleerd kan worden. De stiksels waarmee de broeken aaneen werden genaaid zijn bijvoorbeeld oplosbaar. Met hun Transparency Tool kun je bovendien nagaan in welk land en ik welke fabriek de jeansbroek gemaakt is.

Vanaf € 49,99, voor zowel mannen, vrouwen en kinderen. Meer info: jbc.be.