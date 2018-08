7-jarig meisje met beenprotheses maakt het als model TVM

01 augustus 2018

12u55 0 Style Daisy-May Demetre heeft een grote modecampagne beet voor de Britse keten River Island. En daar stopt het niet voor het 7-jarige meisje dat haar twee benen moest laten amputeren toen ze 18 maanden oud was. Ze liep ook al op de catwalk tijdens London Fashion Week en ze inspireert haar duizenden volgers dagelijks op Instagram dat je je niet moet laten tegenhouden door je handicap.

Vlak na haar geboorte werd er bij het jonge Britse meisje fibulaire hemimelia vastgesteld. Een aandoening waarbij een deel of het geheel van de fibula, een bot in het onderbeen, ontbreekt. De oorzaak van de aandoening is voorlopig onbekend, al zijn er wel verschillende behandelingen mogelijk afhankelijk van de ernst van de afwijking. Denk aan speciale steunschoenen of een operatie waarbij de ledematen verlengd worden. Bij Daisy-May was het helaas meteen duidelijk dat ze nooit op haar eigen benen zou kunnen wandelen, daarom besloten haar ouders om ze te amputeren tot onder de knie.

Het meisje heeft nu twee prothesesets: eentje die lijkt op wat Paralympics dragen om te sporten, en een ander paar om te dragen naar school. Net als alle kinderen heeft ze geleerd om te wandelen, lopen en zelfs fietsen en dat doet ze met evenveel zelfvertrouwen als haar leeftijdsgenootjes zonder beperking.

Omdat ze er maar over bezig bleef, schreef haar vader haar een tijdje geleden in bij het modellenbureau Zebedee Management, dat zich specialiseert in modellen met een beperking. Zo mocht al snel een paar shoots doen voor Britse merken, liep zelfs al mee op de catwalk tijdens London Fashion Week en mag daar nu een grote campagne voor keten River Island aan toevoegen.

Prepared for another big week press release tomorrow then London on Tuesday and Wednesday for 2 more big jobs we are only getting started 🔥💯 #followyourdreams #doitourway #unstoppable #doubleamputee #riverisland #leadtheway #amputeemodel #modellife #inspiration #inspireothers @riverisland