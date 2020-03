7 coole schoonheidstips die we leerden van TikTok Ann Laenen

09 maart 2020

13u06 2 Style Dat TikTok een enorme hype is, weet ondertussen iedereen. Maar dat je via die hype ook coole beautyhacks kan scoren, is wel nieuws. Wij zetten er alvast zeven leuke op een rij die je echt eens moet proberen.

Babypoeder en mascara

Altijd al gedroomd van lange volumineuze wimpers? Breng dan eerst een laag van je favoriete mascara aan. Daarna neem je een wimperborsteltje dat je in wat babypoeder doopt alvorens het over je mascara te leggen. Herhaal vervolgens de eerste stap. Als je niet het gewenste resultaat krijgt, kan je het hele proces mascara - babypoeder - mascara herhalen.

Matte lippenstift

Met deze hack transformeer je elke kleur lipstick in een matte variant. Breng eerst een kleur naar keuze aan op je lippen. Neem daarna wat transparant poeder (translucent fixing powder) en breng een kleine hoeveelheid aan op de lippenstift. Dat geeft een instant mat effect.

Snel en makkelijk schoonmaken

Herkenbaar, de kleuren van je oogschaduwpalet vloeien in elkaar omdat je altijd van hot naar her danst met je make-upborstel. Deze beautyhack zorgt ervoor dat je snel en makkelijk make-uppaletten schoonmaakt. Neem een potje met een plat oppervlak, bijvoorbeeld een potje dagcrème met een plat deksel. Wikkel het potje in met een make-up verwijderingsdoekjes en veeg alle restjes make-up weg in één beweging. Handig toch?

Zelfgemaakte sproetjes

Altijd al jaloers geweest op de sproetjes van je beste vriendin? Dan heb je vast al eens gehoord van nepsproetjes die gemaakt worden van hennaverf of zelfbruiner: deze beautyhack is minder tijdelijk (perfect dus wanneer het resultaat een beetje tegenvalt) maar wel even effectief. Probeer het eens met bruine oogschaduw en micellair water. Meng de twee componenten tot je de juiste samenstelling verkrijgt. Met een brede make-upborstel kan je daarna voorzichtig sproetjes onder je ogen en op je neus aanbrengen. Belangrijk hierbij is dat je niet veegt, maar dept. Anders krijg je heel snel een ander effect.

Sokken als krultang

Wie sluik haar heeft, wil krullen, en vice versa. Als je niet wil investeren in een krultang, gebruik dan eens je sokken. Zoek een lang exemplaar dat matcht met de lengte van je haar en zorg ervoor dat je haar vochtig aanvoelt. Wikkel je haar kriskras rond de sok, knoop vast en wacht. Als je haar droog is, verwijder je de sok en blijf je achter met prachtige krullen. En dat zonder hitte!

Baardverf voor je wenkbrauwen

Ben je het beu om je wenkbrauwen elke dag te kleuren met een wenkbrauwpotlood, -gel of -poeder? Probeer dan eens baardverf voor mannen. Het enige wat je moet doen is de verfkleur matchen met de kleur van je haar. Het resultaat blijft langer zichtbaar en je hebt overschot voor een paar beurten. Check zeker eerst of je er geen allergische reactie aan overhoudt.

Wimperlijm voor (tijdelijk) vollere lippen

De laatste en gekste beautyhack die TikTok ons leert, kan gelinkt worden aan de Kylie Jenner challenge. Het zorgt ervoor dat je lippen voller lijken. Dat doe je met wimperlijm. Breng een beetje lijm aan onder je neus en wacht tot het begint te drogen. Druk daarna je bovenlip tegen de lijm en wacht af. Als je lip blijft hangen, is het gelukt. Je bovenlip lijkt nu dikker en trekt meer aandacht. Deze hack lijkt ons het minst effectief omdat de lijm het waarschijnlijk geen hele dag volhoudt. Maar het is het proberen waard toch? Al is het maar voor die ene selfie.